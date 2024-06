Con críticas a Juntos por el Cambio, Elisa Carrió adelantó que será candidata a senadora por la Coalición Cívica

La líder de la Coalición Cívica (CC),, adelantó que podría ser candidata a senadora de cara a las elecciones legislativas de 2025 y criticó la forma de "hacer política" de Juntos por el Cambio (JxC).Me parece que la causa de un proyecto de nación que construya a las clases medias, que haga que los pobres pasen a ser clase media, con un proyecto educativo vanguardista, tiene sentido", expresó Carrió en declaraciones a LN+.La dirigente explicó que será candidata por la CC y se despegó de JxC. "Hay que anticiparse lo antes posible. Vremarcó al tiempo que recordó: "Yo construí Juntos por el Cambio,, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo".Además apuntó contra el presidente Javier Milei al señalar que "está vendiendo una ilusión" sobre la inflación. "De alguna manera, se stockeó en los sectores intermedios a $1500. Esto es lo que está haciendo bajar la inflación ahora, porque están llenos de stock".La líder de Coalición Cívica alertó sobre la situación económica actual y se refirió a una crisis "de mediana y pequeña empresa"."Hubo inflación y se vendió a $1000, porque el dólar estaba a $1000. Y ahora se está vendiendo a $1000, por eso no hay inflación. Pero cuando el fabricante ofrece, dicen que están super stockeados. Entonces el fabricante pone a los empleados en licencia o los echa.", afirmó Carrió.