Milei viajará a Santa Fe por el acto del Día de la Bandera, pero no se reunirá con funcionarios locales

El Presidente Javier Milei celebrará el Día de la Bandera este 20 de junio en el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario. pic.twitter.com/XC0tPqDnSa — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 18, 2024

El presidente Javier Milei prepara una visita fugaz a la ciudad de Rosario para participar del acto por el 204º aniversario del Día de la Bandera. Sus actividades estarán reducidas solamente a las celebraciones del día patrio y no tendrá encuentros con funcionarios locales.A través de redes sociales, la Oficina del Presidente convocó a “celebrar el Día de la Bandera con Milei a las 9 en el Monumento a la Bandera de Rosario”. Según la agenda difundida, el mandatario llegará al aeropuerto de Fisherton Islas Malvinas de la ciudad santafesina e irá directamente al Monumento para el izamiento de la bandera y la entonación del himno nacional.Luego, seguirán los discursos de Pablo Javkin (intendente de Rosario), Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe) y finalmente el de Milei. Las fuerzas de Seguridad nacionales estarán a cargo del operativo por la llegada del mandatario a una zona de alto nivel de violencia narco en la ciudad.Se espera que presten juramento entre 150 y 200 estudiantes de los liceos militares de la provincia y habrá un desfile de los regimientos de Granaderos a Caballo y de Patricios. Como en ocasiones anteriores, el acto oficial será transmitido por cadena nacional.Desde hace cinco años que un presidente no visita la ciudad en conmemoración del Día de la Bandera. La última vez que un jefe de Estado participó del 20 de Junio fue Mauricio Macri en 2019. Alberto Fernández visitó la ciudad en otras ocasiones, pero no para esa celebración.Luego de la celebración de la fecha patria, Milei partirá nuevamente rumbo a España, más precisamente Madrid: allí recibirá el premio del Instituto Juan de Mariana "por su defensa de las ideas de la libertad".Al día siguiente de su desembarco en España, Milei irá Alemania donde será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en honor al economista ganador del Premio Nobel, Frederic von Hayek, y se reunirá - en una visita oficial- con el canciller Olaff Scholz. En tanto, se está definiendo la fecha para el viaje a China donde se reunirá con el líder Xi Jinping.