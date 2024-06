Moyano defendió la eliminación de Ganancias en la Ley Bases y pidió a Diputados que apruebe la versión del Senado

El cosecretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, pidió a los diputados que se trate la nueva versión de la Ley Bases aprobada en el Senado, la cual incluye la eliminación de la restitución del impuesto a las Ganancias.En una entrevista con Radio 10, el líder sindical adelantó: "A partir del lunes y martes vamos a hablar con todos los diputados, seguramente los gremios en los que sus trabajadores puedan volver a pagar Ganancias. Vamos a ver la actitud de aquellos bloques para que apoyen la ley del Senado donde no se pague Ganancias. Hay cerca de un millón de trabajadores que volverían a pagar Ganancias".Y advirtió: "Este tipo con siete senadores logró esto, si llega a tener mayoría en ambas cámaras pongamos la bandera yankee y vayámonos a otro país. Dejemos de joder y organicemos".El titular de Camioneros apuntó contra la ministra de Seguridad por la detención de manifestantes tras la represión en el Congreso: "Ella ya lo venía anunciando días antes: 'ojo si vienen con la cara tapada', 'ojo que si tiran piedras'. La cantidad de infiltrados que hubo. Había policías filmados armando el vallado a la madrugada con una campera de la logística de Camioneros. Provocaron que 20, 30 tipos dieran vuelta dos autos, rompieran vidrieras, tiraran piedras, y después fue una cacería brutal donde muchos estudiantes, jubilados, el Gobierno ahí arrasó la plaza y quiso demostrar el poder que tiene la ministra"."Fui uno de los convocantes para rechazar la nefasta ley que se aprobó, fuimos una columna muy importante de Camioneros. Había muchísimos gremios que convocaron. Lamentable lo que pasó adentro y lo que pasó afuera", agregó.Moyano realizó un breve análisis acerca de la aprobación de la Ley Bases y se lamentó por la falta de conducción del peronismo. "Lamentablemente por la falta de conducción del peronismo pasó que lo que pasó en el Senado. No se pudo contener a dos traidores senadores como el de Corrientes y el de Entre Ríos. La tranquilidad que tienen que tener los laburantes es que la CGT no se va a partir y va a seguir confrontando con este Gobierno", expresó.En la misma línea, el dirigente sindical señaló que "hasta que no se reorganice, no va a haber una conducción del peronismo. Cada gobernador está defendiendo su quinta. Ojalá lo que pasó el otro día sirva para que nos dejemos de joder, nos sentemos, elijamos una conducción y le empecemos a dar la posibilidad de una propuesta para que el año que viene tengamos mayoría en ambas cámaras y no pase lo que está pasando ahora".