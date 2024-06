Milei profundiza la crisis con España: volvió a arremeter contra Sánchez y lo acusó de no entender de economía

El presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo en su encrucijada con el Gobierno español. En su visita a Madrid, el mandatario argentino volvió a criticar a su par Pedro Sanchez y señaló que no entiende de economía.El jefe de Estado visitó la capital española donde la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña.“Quiero contarles dos frases: una de von Mises y otra de Hayek. La de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y la de Hayek dice que, si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas”, inició su discurso Milei.Y continuó: “Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor (Pedro) Sánchez que, a pesar de haber estudiado economía, parece que no entendió, o le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles".El presidente argentino amplió su crítica al socialismo y se refirió a la Argentina: “Es para mí un verdadero honor recibir esta condecoración y, tal como señalaba la presidente (Díaz Ayuso), en algún sentido lo he dicho en otros discursos: nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó a 140 del ranking mundial paralelo”.“Es por eso que quiero alertarlos sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. No es necesario llegar a una situación tan extrema como la que llegó Argentina. Madrid es tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida”, prosiguió.Como es costumbre, el jefe de Estado despotricó contra la política. “El déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre financiado. Ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado, más populista, más salvaje, el más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no es ni más ni menos que impuestos futuros”, manifestó.Por último, Milei hizo una defensa de su gestión y festejó el ajuste. “En menos de 6 meses no solo logramos el equilibrio financiero en el tesoro, sino que prácticamente tenemos terminado el déficit cuasifiscal en el Banco Central. Es decir, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en 5 meses. Es el ajuste más fuerte en la historia de la humanidad, y eso nos permitió empezar a desacelerar la inflación porque no necesitamos más financiar el déficit con emisión de dinero”, remarcó.Cabe mencionar que Milei será premiado por el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad.