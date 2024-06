"Endeudador inútil": el durísimo mensaje de un director del Banco Provincia a Caputo

Tal Hood Robin, esquilmaste a jubilados y trabajadores para pagar las deudas que vos mismo tomaste.

Devaluaste más del 100%, disparaste la inflación, pisaste precios de tarifas y dólar (crawl al 2%) y mantuviste el dólar blend exportador. Todo ello contra nueva deuda en bonos.… https://t.co/oiBMWqvsow — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) June 22, 2024

Uno de los directores del Banco Provincia y dirigente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, cruzó fuerte al ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, a quien calificó de "endeudador inútil, saqueador y corrupto"."Tal Hood Robin, esquilmaste a jubilados y trabajadores para pagar las deudas que vos mismo tomaste", apuntó Galmarini tras el posteo del titular del Palacio de Hacienda donde respondió a las especulaciones del mercado por el reporte técnico del FMI."Devaluaste más del 100%, disparaste la inflación, pisaste precios de tarifas y dólar (crawl al 2%) y mantuviste el dólar blend exportador. Todo ello contra nueva deuda en bonos", agregó el dirigente de San Isidro.En esa línea, disparó al asegurar que "todo esto, con una enorme caída de la actividad, recesión económica, mayor desempleo y pobreza", con lo que concluyó:Caputo había utilizado este viernes su cuenta en X para ratificar que no habrá devaluación, asegurar que se mantendrá el esquema de 80/20 para el denominado "dólar blend" para exportadores y defender el mecanismo de actualización del tipo de cambio con un alza del dólar del 2 por ciento mensual."No hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo)", sostuvo Caputo en redes sociales.También ratificó que el "crawling peg" del 2 por ciento mensual "se mantiene". Sobre el FMI, dijo que aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo" y destacó que mantienen "muy buena relación" con el Fondo.La necesidad de repetir las explicaciones que había dado la semana pasada el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y él mismo la semana anterior, demuestra que Caputo no consigue convencer a los agentes económicos y financieros sobre la sostenibilidad de la política cambiaria.