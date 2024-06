Bullrich echó por corrupción a su número dos: protocolo antipiquetes, infiltrados y la interna con Macri

la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció a través de sus redes sociales que decidió echar a su secretario de Seguridad y número dos, Vicente Ventura Barreiro, por un presunto caso grave de corrupción

Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión.

Por eso, le acabo de pedir la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2024

todas las fuentes partidarias lo reconocen como de máximo protagonismo en los operativos en las calles con protocolo antipiquetes, la estrella de Bullrich para sostener su relato de orden ante las protestas

Ventura Barreiro era el número dos de Bullrich en la gestión, el hombre encargado de la botonera diaria del Ministerio. Pero no era su número dos político. El despedido es un dirigente de extrema confianza de Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO que hoy por hoy es el lugarteniente de Mauricio Macri en el partido

En medio del fin de semana largo y en un contexto que de ninguna manera ameritaba su anuncio inmediato,Hay tres elementos en el mencionado contexto que siembran sospechas alrededor de la decisión y del anuncio. En primer lugar, que sucede a pocas semanas del escándalo que protagonizó la ministra de Capital Humano,, con los casos de la comida retenida en galpones a punto de vencerse mientras los comedores la reclamaban y los ñoquis contratados con dinero de un organismo internacional. En segundo lugar, porque el funcionario echado responde a, quien representa aen laEl tercer y último elemento, es que. De hecho, el funcionario ahora echado había sido uno de losde la semana pasada en la manifestación ante el Congreso por la Ley Bases, cuando se detuvo a 33 personas sin pruebas. En ese contexto, imágenes y testimonios sostuvieron la sospecha de que los incidentes que sí se pudo ver en videos habrían sido realizados por infiltrados y el ahora ex funcionario salió a negar enfáticamente la cuestión.En concreto, Bullrich echó este sábado de forma sorpresiva a Ventura Barreiro, su número dos, y lo acusó públicamente de haber intervenido en una licitación de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el supuesto fin de beneficiar a un grupo de quince empresas que participaba del negocio.Según trascendidos, la ex ministra de Fernando de la Rúa y del propio Macri le notificó antes su decisión a Milei, que se encuentra de gira en Alemania tras haber pasado por España, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, denunció a Ventura Barreiro ante la Oficina Anticorrupción (OA)."Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión. Por eso, le acabo de pedir la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal", escribió Bullrich a través de X (ex Twitter).La titular de Seguridad precisó que la licitación de servicios de comida es "un proceso inédito porque rompe con un monopolio de muchos años y permite participar a más de 300 empresas, cuando venían participando históricamente un grupo de solamente 15"., cerró Bullrich en sus redes sociales, introduciendo el caso en la comparación con la inesperada medida que parece seguir la lógica de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a varios de sus funcionarios -casi una veintena- incluyendo al relevante secretario de Desarrollo Social, Pablo de la Torre, a quien también denunció pero ante la Justicia.Resta conocerse si, como en el caso de Pettovello, que dejó su propia firma pero no su renuncia por las irregularidades en las contrataciones en su área a través de la entidad regional Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Bullrich aparecerá involucrada en el escándalo que denuncia.Antes de asumir el gobierno, Milei que el SPF, que estaba a cargo del Ministerio de Justicia, pasara a Seguridad, o sea a Bullrich. La ministra de esta última área designó en la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios a Julián Curi, hombre con pasado en la UCR que la acompaña desde hace tiempo. Incluso estuvo con la "Piba" en su visita a El Salvador.Ante eso, Bullrich cambió el sistema de compra de alimentos para el SPF para sacarle el “monopolio” a unas quince empresas que supuestamente eran las únicas que participaban de las licitaciones y abrirlo a 300 proveedores. El asunto estuvo a cargo de Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa, y Curi.Las versiones que difundió el bullrichismo a medios cercanos, como La Nación, es que se enteró en las últimas horas de una supuesta maniobra de Ventura Barreiro y que, por eso, salió a anunciar el despido este sábado. La misma versión indica que el ahora ex funcionario quiso intervenir en el pliego de licitación y retrotraer las modificaciones en el sistema para adquirir alimentos que se destinan al SPF.Ventura Barreiro no sólo era el funcionario que manejaba la botonera de la cartera en la diaria sino queEl antes secretario de Seguridad fue hace días, donde se generaron desmanes y disturbios tras la llamativa intervención de la policía federal y la porteña. Como consecuencia, hubo una feroz represión y, según lo que consta al día de hoy en la causa, no se detuvo a ninguna persona de las que se vio en televisión en vivo cometiendo delitos pero sí a 33 personas sin fotos ni videos que avalen sus apresamientos.Luego de que el senador peronistadenunciara la presencia de posibles infiltrados y se sumaran imágenes y otras voces en ese sentido, fue Ventura Barreira quien salió a precisar cantidades de detenidos, defender el trabajo de las Fuerzas Federales y demás., dijo sobre la denuncia de Mayans en torno a presuntos infiltrados en la marcha.Así las cosas, no había manera de que la salida intempestiva de Ventura Barreiro de Seguridad no generara un cimbronazo en la estructura del PRO, que ya viene tambalenado por la interna entre Macri y Bullrich.En el bullrichismo, claro, hacen saber a quien pregunte que "no tiene nada que ver lo partidario”. Pero del otro lado de la trinchera amarilla dicen lo contrario: sospechan que la ministra de Milei, en su embestida por llevarse al PRO a La Libertad Avanza, buscó una excusa "cargarse" a su número dos tras el conflicto en Buenos Aires por el control del partido amarillo.Es que en PBA fue donde Macri apoyó a Ritondo, jefe político de Ventura Barreiro, para desplazar a Daniela Reich, del ala bullrichista, y quedarse con la presidencia del PRO en territorio bonaerense.Bullrich tiene como su referente bonaerense a, intendente de Tres de Febrero y marido de Reich. Ritondo y Macri hicieron músculo y reunieron a la mayoría de intendentes y referentes del PRO bonaerense, quienes renunciaron para forzar la renovación de autoridades. Para la ministra de Milei que quiere llevar al partido amarillo a LLA fue un “golpe de Estado”, el primero de los dos que denunció en 10 días.Hecha la maniobra, Ritondo armó las listas sin representantes de la ministra, que lo había responsabilizado por el "golpe de Estado". El martes cierra el plazo para presentar las listas.Por eso, en el macrismo afirman que “Patricia buscó una excusa para sacarlo" porque "Cristian es el candidato de Macri”. Del lado de Bullrich niegan todo.La Nación habló con "allegados" a Ventura Barreiro, quienes aseguraron desconocer el contenido de la denuncia y adhieren a la teoría del macrismo porque "el martes cierran las listas y no hay bullrichistas”.