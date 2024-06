Dos gobernadores confirmaron que firmarán el pacto convocado por Milei para el 9 de julio

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con algunas condiciones, ya confirmaron que acompañarán el Pacto de Mayo convocado finalmente por el presidente Javier Milei para el próximo 9 de julio.Milei convocó el pasado 20 de junio nuevamente a expresidentes y gobernadores para celebrar el Pacto de Mayo, una invitación que se había realizado en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso pero que se postergó por la demora en la Ley Bases., previo a que el mandatario recibiera en la Casa Rosada a cuatro gobernadores del Norte:(Jujuy);(Salta);(Tucumán); y(Catamarca), quienes manifestaron su respaldo a la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal.como el fortalecimiento del sistema productivo. Siempre la Argentina salió adelante cuando al campo y a la industria le fueron bien. Y queremos también un fortalecimiento del sistema educativo porque necesitamos educación para desplegar todo nuestro potencial”, adelantó Pullaro quien agregó: “No tuve la oportunidad de decirle esto a Milei en privado, pero lo dije en el discurso y él estaba a mi lado. Escuchó”,.Además, con miras a la sesión para tratar las modificaciones de la Ley Bases el jueves en Diputados, adelantó que los legisladores de la UCR van a acompañar Ganancias y Bienes Personales. “E”, mencionó en Radio Mitre.Con el RIGI estamos de acuerdo con lo que modificó el Senado, y en el tema impositivo estamos a favor de lo que salió de Diputados”, señaló.

“Vamos a acompañar al Presidente Javier Milei en la firma del acuerdo"

"Teníamos previsto hacerlo en Córdoba, el pasado 25 de mayo. Lamentablemente, no se pudo, pero por supuesto estaré el 9 de Julio, en Tucumán”, adelantó.Yo pienso siempre en sumar, no en restar. Creo que hay que ser parte de la solución, no del problema”, expuso el mandatario cordobés durante un acto y continuó: “Está bien que en Argentina podamos tener 10 puntos de acuerdo en el cual ponernos a trabajar”,Llayora señaló que algunos puntos del acuerdo ya se cumplen en la provincia de Córdoba. “Cuando uno dice de trabajar en conjunto lo público y lo privado, en Córdoba esto es constante. El superávit fiscal, lo venimos haciendo hace más de 20 años", aseguró y consideró: "Honrar nuestras deudas y nuestros compromisos; favorecer la exportación”.