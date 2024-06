Axel Kicillof: "Donde el Gobierno Nacional abandona, el Gobierno Provincial hace un esfuerzo"

El gobernador bonaerense,, advirtió que "la provincia de Buenos Aires está siendo sometida a un permanente hostigamiento" por parte del Gobierno Nacional y cuestionó el denominado Pacto de Mayo, que el libertario volvió a convocar pero para julio: "Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo que no tiene, no cuenten conmigo”.El madatario provincia encabezó este lunes por la mañana una conferencia de prensa para anunciar una serie de medidas vinculadas a la política alimentaria, la cultura y el transporte público del interior bonaerense y sobre cuenta DNI. Durante su exposición apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei y remarcó que los anuncios están vinculados a "no solo verbal, sino también con los recursos", remarcó el gobernador.En ese sentido, Kicillof anunció que habrá un "incremento al apoyo que hace la Provincia al transporte del interior" y responsabilizó al Gobierno por eliminar el apoyo financiero para el transporte, lo que impactó en el aumento del boleto: "para sostener tarifas accesibles para trabajadores y familias" dijo.Y señaló que "mientras está judicializado" el reclamo de Buenos Aires a Nación por los fondos para el transporte,", con el fin de sostener el impacto de la actualización de costos en la prestación del servicio público.El mandatario provincial, además, volvió a rechazar el Pacto propone firmar Milei el próximo 9 de Julio. “El Pacto de Mayo, que ahora no es de mayo... habían sugerido como fecha el 4 de julio, no sé si está firme porque venimos de un proceso de anuncios y de retrocesos”, señaló.“(El Presidente) Amplió la convocatoria,”, lanzó el Gobernador y arremetió: “Si se pudiera discutir qué puntos son relevantes para un acuerdo o una puesta en común, ahí sí tengo contribuciones para hacer. Pero acá parece ser un contrato de adhesión que uno está obligado a firmar sin discutir nada"."Esto no es ni pacto ni es de mayo... lo primero que merece es un cambio de nombre y luego una discusión de su contenido y de sus resultados”, remató Kicillof.El presidente de YPF designado por Milei, Horacio Marín, había amenazado con que si la Provincia no adhiere al RIGI, impulsado en la Ley Bases, la planta de GNL se instalaría en otras tierras. Sin embargo, el proyecto viene de antes. De hecho, en 2022 la petrolera YPF y Petronas anunciaron la inversión que pondría en marcha esas instalaciones en Bahía Blanca para exportar el gas extraído de Vaca Muerta. "La inversión estaba aprobada y anunciada sin RIGI", marcó Kicillof esta mañana. En ese entonces se estimaba en 40 o 50 mil millones de dólares el gasto necesario para poner en marcha la iniciativa.. En el caso de la planta de GNL, son proyectos "que ya estaban resueltos y decididos", pero quedaron suspendidos a la espera de "beneficios que no han pedido ni necesitan, pero les resultan atractivos".