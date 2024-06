Milei aumentó el desempleo a nivel pandemia: generó unos 525.000 desocupados en el primer trimestre

el INDEC confirmó que la recesión está lejos de mostrar signos de rebote y que su impacto en el mercado laboral de la Argentina se parece al que provocó la pandemia de Covid-19 y la cuarentena

hay aproximadamente alrededor de 1,7 millones de personas desocupadas y que son unos 525.000 los nuevos desocupados de la gestión de Milei

A contramano de los esfuerzos discursivos que hizo en su gira europea por mostrar datos de difícil comprobación empírica y generar la sensación de que el rumbo económico avanza sin sobresaltos,Es que, según el organismo estadístico oficial,, con lo que queda confirmado queEl dato es aún peor cuando se sigue la serie histórica que mide el INDEC desde diciembre de 2019 y se observa queSe trata del nivel de desempleo más alto desde el segundo trimestre de 2021 cuando la economía aún salía de los efectos de la cuarentena estricta y las restricciones a la actividad económica.Los números arrojan que, sin contar diciembre de 2023 que fue gobernado casi en su totalidad por los libertarios ni segundo trimestre, que está terminando.“En el primer trimestre de 2024, la tasa de actividad -que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población- alcanzó el 48%, la tasa de empleo -que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- se ubicó en 44,3%; y la tasa de desocupación personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA- se ubicó en 7,7%”, escribió el INDEC, mostrando que todos los guarismos del mercado de trabajo fueron peores que antes.Esa tasa de actividad de 48% contrasta con el 48,3% que había registrado el organismo oficial un año antes. En tanto, la tasa de empleo que ahora arrojó 44,3% había sido en el mismo lapso de 2023 de 45%.También creció el indicador de Ocupados demandantes de empleo, es decir personas que tienen trabajo pero no les alcanza y entonces buscan más: pasó del 14,8% a 16%. En tanto, el de subocupación fue desde 9,4% a 10,2%.La Secretaría de Empleo informó hace algunos días que en los últimos siete meses contemplados por la estadística oficial, la economía perdió 127 mil puestos de trabajo registrados del sector privado.Si se cuentan solo en los meses de mandato del gobierno de Milei, se destruyeron 95 mil empleos de esas características, con el sector de la construcción explicando la mayoría de ese número.De acuerdo a datos de la Secretaría de Empleo, en marzo cayeron 0,4% los empleados asalariados privados, algo más que el 0,3% de febrero pero menos que el 0,6% de enero. La información oficial del mercado laboral no parece mostrar signos de haber tocado un piso, más habida cuenta del rezago del dato y de que la recesión no toca fondo.En desarrollo...