Milei se comparó con Messi y se candidateó para el Nobel de Economía

En la última escala de su gira europea, el presidentedisertó en Praga al recibir el lunes un nuevo premio de un grupo de liberales,, quien cumplía ese día años.“Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica.”, aseguró Milei en el Palacio Žofín en Praga sobre su plan económico dondeen seis meses de gobierno y de haber "estabilizado" la economía.En ese contexto, Milei calificó de "tendenciosa" la formación que recibió en la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires y relató cómo se convirtió a la Escuela Austríaca. Según él, en su experiencia, su “background académico” fue muy importante porque es lo que orientó “cada toma de medidas”.Además, se refirió a la Ley Bases, que el oficialismo espera aprobar en la Cámara de Diputados esta semana, y señaló: “Tapuntando a que en el largo plazo seamos el país más rico del mundo”. En ese sentido, insistió en el proceso de convergencia, del que todavía no hay detalles claros, que buscará acelerar “por el uso de la inteligencia artificial”.Según consignó La Nación, Milei fue recibido en la entrada -policía de por medio- con un escrache con decenas de personas con pancartas. “Basta de ajustes y represión”, “Milei defensor de la ‘libertad’ para robar, explotar, discriminar, empobrecer” y “vende patria”, fueron algunos de los mensajes de los carteles.En el inicio de su discurso, el Presidente realizó un paralelismo entre sus desafíos y los de Lionel Messi. “Si ustedes van a ver un partido de fútbol en la Argentina, la tribuna es espectacular, pero ponen el balón en el medio de la cancha y”, dijo restándole importancia al resto de la Selección Argentina y comparó: “Sin una acción política no se llega a ningún lado. Porque ellos sí patean, sí siguen anotando goles y no les importa"., en lo cultural y en la arena política”, consideró Milei, quien remarcó que él lo está haciendo existosamente.