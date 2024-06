Encuesta: dos de cada tres familias no llegan a fin de mes y empieza a agotarse la paciencia en Milei

los datos de la microeconomía que se van publicando son todos entre malos y pésimos y tienen su correlato en la perspectiva que los argentinos tienen de la economía, de su situación y del futuro

la desocupación era una preocupación de sólo "el 9% de los argentinos" hace seis meses, o sea cuando aún no habían llegado las medidas del gobierno actual, y ocupaba el séptimo lugar del ranking

"Caímos pero no se ve la otra pata, la recuperación. El que votó a Milei se bancó hacer un ajuste en su economía doméstica, quiere ver resultados y no tiene tanto margen para seguir adelante. Tiene expectativas altas, pero poca paciencia"

A contramano de los esfuerzos deen mostrar a su público adicto y en el exterior que la crisis llegó a su piso y que sólo queda la recuperación,Según una encuesta de, (R)de mayo a junio aumentó la cantidad de familias que no llegan a fin de mes y ya son dos de cada tres las que perciben esta situación, lo cual va acompañado por la aparición de signos de agotamiento de la paciencia a Milei incluso de sus votantes(R.El sondeo, realizado entre el 2 y 13 de junio, preguntó sobre la situación económica de los hogares y como resultado arroja que, datos que implican una suba respecto al 24% que indicaba el índice en mayo."Como registro de opinión pública, lo que vemos ya hace varios meses es que dos de cada tres familias no llegan a fin de mes o tienen muchísimas dificultades", aseguró el sociólogo, uno de los especialistas de la consultora, entrevistado por C5N.Del segmento de la encuesta que releva lasde los consultados surge que; en segundo lugar aparecen los bajos salarios o ingresos familiares (36,7%); sigue la inseguridad (36,3%); luego los impuestos o aumentos de tarifas (34,1%), y,"Con todo este combo recesivo para bajar el déficit y frenar un poco la inflación, el Gobierno empieza a lograr que aparezcan otros problemas. Hoy, de los cinco principales, cuatro son económicos: inflación, desempleo, ingresos y tarifas. Se empiezan a sumar otros condimentos a la crisis", analizó Zunino.En ese aspecto, puso en relieve que. "Ahora está con el 25% en el cuarto lugar, o sea más que se duplicó en seis meses", sostuvo.El trabajo también indagó cómo creen que estará la economía de los hogares en los próximos seis meses: el 44,7% consideró que estará "igual de mal" o "peor"; casi 10 puntos abajo aparece el 34,9% que evaluó que estará "igual de bien" o "mejor"; y el 20,4% que "no sabe". Comparados los datos de junio con los de mayo, subió la incertidumbre y bajó el optimismo.En el rumbo de la economía la evaluación de los consultados es pareja, ya que el 38,6% cree que es "incorrecto" y el 38,5% que es "correcto". En tanto, el 37,1% aseguró que "no está dispuesto a esperar nada" para ver resultados por parte del gobierno de Javier Milei.Desde la consultora, Zunino sintetizó el análisis de los resultados en que el pedido de "paciencia" de Milei en su apertura de sesiones del Congreso y la idea de que tras los primeros tres meses de crisis "se viene la recuperación", empieza a mostrar fisuras., concluyó.