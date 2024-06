Interna amarilla: Ritondo presentó una lista con el respaldo de todo el PRO bonaerense y Bullrich quedó fuera de juego

Finalmentese bajó de la pelea, el PRO bonaerense presentó este martes la lista de unidad para renovar autoridades del Consejo Directivo y el diputadoserá el único candidato a conducir el partido en la Provincia.Con el respaldo de Mauricio Macri y de 12 intendentes del espacio, Ritondo estará acompañado en la lista por la intendenta de Vicente López,, como vicepresidenta primera, quien además es la vicepresidenta del partido a nivel nacional, y el intendente de Junín, Pablo Petrecca, como vicepresidente segundo.Además, la listaestá compuesta por dirigentes bonaerenses que responden a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Néstor Grindetti. Entre ellos, están María José Gentile, intendenta de 9 de Julio; Marcelo Matzkin, intendente de Zárate; Jorge Etcheverry, intendente de Lobos; los legisladores bonaerenses Alejandro Rabinovich, Agustín Forchieri, Cristian Gribaudo, Adrián Urreli y Matías Ranzini, el diputado Martín Yeza, y el ex intendente de La Plata, Julio Garro."A partir de ahoraTenemos que reconstruir el espacio y necesitamos el compromiso de todos los dirigentes", remarcó Ritondo.La interna estalló el mes pasado cuandoEsa situación obligó a llamar nuevamente a elecciones para renovar autoridades, la presidenta del PRO bonaerense antes era, legisladora bonaerense y esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Ambos alineados con Bullrich."", había lanzado Bullrich en declaraciones a TN en contra del Ritondo acusándolo de "vaciar el partido".. Mientras los soldados de la funcionaria actuan como oficialismo, el expresidente reafirma su poder en el partido. El último cruce entre ambos tuvo lugar este fin de semana. La ministra de Seguridad echó el sábado a, que se desempeñaba como el segundo del Ministerio, el exfuncionario es de plena confianza de Ritondo y fue denunciado por Bullrich ante la Oficina Anticorrupción.Aunque Bullrich explicó que echó a Ventura Barreiro porque el funcionario “intentó”, presuntamente, “interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal (SPF)” y aseguró que "no tiene que ver con la interna del PRO".Desde el círculo del expresidente le aseguraron a Infobae que.“Es una cuestión política, sólo eso”, deslizaron. Mientras tanto la ministra de Seguridad busca rearmarse con el oficialismo libertario.En las últimas horas la diputada nacional del PROadmitió la debilitad del partido amarillo:. Hay que redefinir muchas cosas”, señaló Ajmechet en declaraciones a CNN Radio.Para la diputada, el partido fundado por Mauricio Macri tiene "ideas claras y un nivel de representación genuina y mucho para portar", pero realizó una autocrítica: "Hay que ser mejores de lo que somos hoy”. “Trabajo con Patricia (Bullrich), pero también por la unidad del PRO. Entiendo que haya diferencias políticas personales y estilos de liderazgo, pero no veo diferentes proyectos del país”, agregó.