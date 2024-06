El Gobierno le respondió a Lula: "Javier Milei no tiene nada de que arrepentirse"

El Gobierno de Javier Milei, a través del vocero presidencial,, le respondió al presidente de Brasil,, por sus críticas hacia la gestión de La Libertad Avanza (LLA): "No hemos cometido nada de lo que haya que arrepentirse".El mandatario brasileño había asegurado que el presidente Milei debe pedir disculpas por declaraciones pasadas: "No hay mucho más para decir.", respondió Adorni.El portavoz contó quecomo corresponde a dos presidentes de dos naciones”. En ese marco, confirmó que el Presidente participará de la Cumbre del Mercosur el próximo 8 de julio en Paraguay “salvo que algo cambie” en los próximos días.Más temprano se conocieron los dichos de Lula Da Silva contra Javier Milei, a quien le reclamó que un pedido de disculpas a su país y a él mismo. “No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”, afirmó el mandatario brasileño en una entrevista con el sitio web UOL.“El pueblo brasileño y argentino es mayor que los presidentes. Ellos quieren vivir bien, quieren vivir en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar Argentina está bien, que no intente gobernar el mundo”, agregó Lula al ser consultado sobre por qué no había tenido contacto con el líder libertario en la cumbre del G7, en Italia.El portavoz presidencial, Manuel Adorni, tuvo un fuerte error durante su conferencia de prensa al afirmar que "las jubilaciones le han ganado un 4% a la inflación durante el primer semestre del gobierno de Alberto Fernández".El funcionario se intentó desdecir al instante al asegurar que se refería a la gestión de Javier Milei. "", dijo Adorni entre risas.Al corregir su error, el funcionario quiso aclarar que "en seis meses un furcio tenía que tener". "", añadió.