Tardío y tibio repudio de Mondino al intento de Golpe en Bolivia: "Sean buenos o malos, gusten o no... "

Mientras que Cancillería y la Oficina del Presidente aún no se expresaron en sus canales oficiales, la ministra de Relaciones Exteriores realizó una tibia publicación en sus redes sociales personales para condenar -de manera tardía en comparación con representantes de otros países- el intento de Golpe de Estado en Bolivia contra Luis Arce."Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", escribió la Canciller en su cuenta personal de X (ex Twitter).Se trata de la primera comunicación por parte de un integrante del gobierno de Javier Milei respecto al levantamiento militar que hubo en La Paz. En lo que respecta a la región, la mayoría de los países se pronunciaron en contra del Golpe.Las fuerzas armadas bolivianas habían tomado el control de la plaza central de la capital este miércoles a la tarde, cuando un vehículo blindado embistió la entrada al palacio presidencial, seguido por soldados que ingresaron corriendo, generando temores de un golpe militar.