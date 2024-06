Pacto de Mayo: el Gobierno modificó el texto y eliminó el noveno punto

Qué pasa con el acto: cuándo se firmaría el Pacto de Mayo, ahora Acta de Mayo

Qué dicen los 10 puntos de la nueva Acta de Mayo que convocó Javier Milei

que le hará llegar a los gobernadores una vez que se haya aprobado la Ley Bases este jueves en Diputados. Qué modificaciones tiene la ahora denominaday qué punto incluyó el presidente Javier Milei luego del la condición que impusieron algunas provincias para acompañarlo.Desde que anunció el Pacto de Mayo, que finalmente se fue retrasando por estar atado al proyecto del oficialismo hasta ser convocado ahora para el 9 de julio, los mandatarios provinciales marcaron ciertos puntos que no les conformaban para respaldarlo:Ante esto y luego de que en mayo hubiera una masiva marcha universitaria contra el ajuste, finalmente el Gobierno accedió a incluir a la educación y le regaló dos guiños a los gobernadores. Según consignó Infobae, la nueva acta “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”, pero no menciona a la educación superior. Para los libertarios la educación universitaria no es esencial y, así, lo dejaron en claro.Además,porque podría representar la puerta de entrada a una reforma electoral que los perjudique en elecciones venideras.Además, Milei intentó sumar un guiño a los mandatarios, con una aclaración en el renglón referido a la coparticipación. En el original, los firmantes se comprometían a una “”. En la nueva acta se le agregó: “”.En el final, se refirieron aque anunció Milei en Córdoba hace un mes. Un organismo que buscaría plasmar los puntos del acuerdo en proyectos de ley. “Quienes suscriben al presente documento se comprometen, a su vez, a la constitución deEste organismo estará compuesto por un Presidente del Consejo de Mayo, por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Senado, un representante de las provincias, un representante de las entidades gremiales y un representante del sector empresarial”.La fecha para firmar el acuerdo quedó en duda desde que los asesores libertarios se dieron cuenta de que el fin de semana previo alPor ahora, todo indica que, para recibir el Día de la Independencia sin sacrificar la nocturnidad del evento (para darle épica), ni la fecha que habían dispuesto semanas atrás. Ya que el Gobierno no puede perder más tiempo con la firma del Acta.1. La inviolabilidad de la2. Elinnegociable.3. Laa niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, cony sin abandono escolar.5. Unaque reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.6. Lade impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias.7. El compromiso de las provincias dedel país.8. Unamoderna que promueva el trabajo formal.9. Unaque le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.10. La, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.