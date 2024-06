Bullrich designó como director en Seguridad al perito que vació los celulares de las secretarias de Milman, tras el atentado a CFK

#Judiciales | El Gobierno nacional le dio un cargo en el Ministerio de Seguridad al encargado de formatear los celulares de las secretarias de Gerardo Milman, implicadas en el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. pic.twitter.com/6gKROaskwf — Política Argentina (@Pol_Arg) June 27, 2024

Quién es Jorge Adolfo Teodoro y qué rol tuvo el atentado a Cristina Kirchner

El Gobierno nacional designó comodel Ministerio de Seguridad, a cargo de, al perito que llevó a cabo el borrado de los teléfonos de los involucrados en la causa que investiga el atentado contraSe trata deque fue designado mediante la Decisión Administrativa 510/2024 publicada en el Boletín Oficial y que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.La denuncia fue expuesta por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense,, durante una entrevista con A24. "Es un hecho demasiado trágico e inescrupuloso que el perito de confianza de Bullrich, sindicado como el responsable de haber borrado las pruebas que podían existir en los aparatos celulares,, sostuvo en referencia al juicio oral por el atentado a la expresidenta que comenzó ayer y en el que, principal acusado, aseguró que "quería matarla"."Esto demuestra que no sólo no condenan el intento de magnicidio sino que continúan adelante con la ruptura del pacto democrático, encubriendo y negándole el derecho a 47 millones de llegar a la verdad", remarcó el ministro bonaerense., es el ingeniero informático señalado como el perito quecuando se investigaba si había conexión con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.El perito trabaja hace muchos años junto a Bullrich y ya ocupó un puesto similar durante la anterior gestión al frente del Ministerio de Seguridad, cuando fue director de Informática. En las elecciones pasadas, fue uno de los dos responsables tecnológicos designados por Juntos por el Cambio (JxC). InclusoEl 30 de agosto de 2022, Jorge Abello, asesor del diputado Marcos Cleri, estaba en la confitería Casablanca, en la esquina de Riobamba y Rivadavia, frente al Congreso y vio a Gerardo Milman con dos mujeres jóvenes. Lo escuchó decir: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. Dos días después, Fernando Sabag Montiel llegó junto a su novia Brenda Uliarte a las inmediaciones de la casa de la en ese entonces vicepresidenta y le apuntó a la cabeza, pero su plan falló.Sabag Montiel terminó detenido ese 1º de septiembre de 2022, Abello le mandó un mensaje a Cleri contándole lo que había escuchado. El 23 de septiembre, se presentó ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Las dos mujeres que había visto eran–exdirectora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito durante el gobierno de Cambiemos– eque le llevaba la agenda al diputado del PRO. Después de idas y vueltas, Bohdziewicz se presentó en mayo del año pasado en los tribunales de Comodoro Py para contar cómo había borrado su teléfono.Según Bohdziewickz, el 10 de noviembre de 2022 se reunió en la Tienda de Café, a dos cuadras de avenida Santa Fe, con Gómez Mónaco.. Ese mismo día fueron hasta avenida de Mayo 953. Allí Bullrich tenía las oficinas del IEES.Allí las dos mujeres se encontraron con Milman y con el perito. Bohdziewicz no recordaba su nombre. Solo dijo que usaba un bastón. Según recordó estuvieron en las oficinas unas cuatro horas –desde las tres hasta las siete de la tarde. Bohdziewicz declaró que el perito estuvo más de una hora manipulando su teléfono hasta que finalmente decidió borrarlo por completo. Ella, según su versión, accedió porque temía que se filtraran fotos. Cuando en la fiscalía le consultaron si el informático había tocado algún otro teléfono, respondió que sí: el de Milman.En el caso de Gómez Mónaco fue distinto. Ella tenía dos celulares: uno a su nombre y otro que no. Le aconsejaron comprar uno nuevo y hacer como si nunca hubiese existido el aparato que no tenía registrado.