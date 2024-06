Desaparición de Loan: tras un testimonio clave, la Policía rastrilla un campo de la exfuncionaria detenida

La desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes continúa conmocionando al país, ya hace 14 días que el niño de 5 años fue visto por última vez hace en la casa de su abuela, en la zona rural de 9 de Julio, en Corrientes. Este jueves los detenidos fueron trasladados a diferentes penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del país, mientras tanto continúan los rastrillajes en un campo de María Victoria Caillava la exfuncionaria detenida y el abogado de la familia asegura que podría haber más personas involucradas., donde habría una tapera en la que buscan rastros.en el almuerzo familiar que tuvieron el jueves 13 de junio.La medida fue dispuesta por la Justicia Federal una vez que se conoció un testimonio que podría ser clave para el avance de la investigación.Este jueves el abogado de la mamá y el hermano de Loan, Gustavo Briend, aseguró que se están realizando "diligencias" en la zona cero, marcó que existen "elementos nuevos" y sostuvo que se acercan días claves para la investigación. "No sé si todo vuelve a foja cero pero hay algunas cuestiones que la Justicia Federal decide -por indicación de la Fiscalía Federal- hacer de nuevo.. Nos pusimos al tanto de algunas cuestiones con él, le transmitimos las inquietudes respeto de algunas posibilidades de investigación. Fuimos recibidos correctamente y estamos esperando novedades en los próximos días", manifestó el letrado."En principio no descartamos ninguna posibilidad,La Justicia de la provincia declaró la incompetencia por esa cuestión", insistió. Aunque señaló que "la hipótesis de trabajo también puede ser un hecho un poco más simple". "Hay un equipo de trabajo importante de las fuerzas federales que está en un lugar que, tal vez por omisión o alguna cuestión técnica, se han olvidado de rastrillar, por ser buenos...", criticó Briend.En ese sentido, explicó que "se está trabajando con pistas bastante certeras en la zona (en los alrededores de la zona donde desapareció)", subrayó; entre ellos, destacó las pericias tecnológicas de la Policía Federal.. No descartamos otras detenciones", señaló.