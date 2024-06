El argumento de Lospenatto para defender la Ley Bases: habló del fracaso del "Club del helicóptero"

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato defendió con firmeza el tratamiento legislativo de la restitución del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, temas que fueron rechazados inicialmente en el Senado. En su declaración, Lospennato criticó la estrategia de algunos sectores de la oposición de recurrir a la judicialización para frenar estos proyectos legislativos.

, finalizó.Lospennato comenzó señalando que aquellos que no logran sus objetivos en las urnas ni en el Congreso intentan hacerlo mediante acciones judiciales, aunque aseguró que estas estrategias no tendrán éxito. Afirmó que la decisión de los representantes del pueblo argentino, expresada a través del proceso legislativo, está protegida por la Constitución Nacional.En términos técnicos, la diputada explicó por qué considera que un rechazo parcial de un artículo o capítulo en la cámara revisora no equivale a un rechazo de la ley en su totalidad. Según su interpretación, un rechazo parcial implica simplemente una modificación o adición al texto original, y por lo tanto, la cámara iniciadora (en este caso, la Cámara de Diputados) tiene el derecho constitucional de insistir con la versión original del proyecto.En el contexto tributario,Esto significa que la Cámara de Diputados tiene la prerrogativa de insistir con la versión del proyecto que inicialmente aprobó, siempre y cuando pueda reunir la misma mayoría de votos en la cámara revisora (en este caso, el Senado).