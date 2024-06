Gestión Javier Milei: la tasa de desempleo en mujeres menores de 29 años es la más alta desde 2008

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informó el incremento exponencial de la tasa de desempleo durante el primer trimestre de este año:La tasa de desempleo aumentó de forma vertiginosa en relación al primer trimestre de 2023, al menos 180.000 personas que contaban con un empleo formal, dejaron de tenerlo entre enero y marzo de este año. Del indicador social del 7,7% que publicó en su último informe el INDEC,. Son empleos que, al dejar de existir, además de afectar la persona que percibía un salario, inciden directamente sobre el sustento de un hogar.por las políticas restrictivas de Javier Milei. El desempleo no es un factor que sea ajeno a esta realidad: el índice es mayor que el de los varones,que impacta en diferentes informes económicos del primer semestre. La Canasta de Crianza tuvo un incremento entre el 87,5% y el 95%, superando el costo de la Canasta Básica que incluye alimentos y servicios de una familia. La mantención de un menor de 1 año ronda los $327.350, mientras que la de un niño entre 6 y 12 años alcanza los $407.062.Según el último informe publicado por UNICEF Argentina,. A eso debemos sumar la decisión del gobierno de Javier Milei de no repartir alimentos a comedores comunitarios, que se ocupan de asistir con almuerzo, merienda y mercadería a muchos de ellos. El aumento del costo de vida es alarmante. La falta de políticas públicas que brinden asistencia concreta a esta situación, también.El crecimiento del índice de desempleo ocurre en un contexto de caída de la actividad económica, devaluación y liberación de precios que caracteriza la Era Milei desde su inicio. Los servicios también se ven afectados con incrementos de hasta el 40% y eliminación de límites para aumento de tarifas como internet, celulares y cable.La cifra publicada por el INDEC mide la tasa de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente. C, buscan trabajo hace al menos seis meses. Es importante tener en cuenta la destrucción de puestos de trabajo en diferentes áreas del estado, que fueron eliminadas como parte de las políticas restrictivas de La Libertad Avanza, según dichos públicos del Presidente, seguirán sumando miles de despidos durante todo 2024: