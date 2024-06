Caso Loan: la tía habría confesado que el niño murió atropellado y que organizaron el encubrimiento

Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de #Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan.



Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 29, 2024

El caso por la desaparición de Loan tendría un giro inesperado luego de la declaración de Laudelina, tía del menor y pareja de uno de los detenidos. Frente al fiscal provincial, la mujer habría informado que al niño lo atropellaron la ex funcionaria María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez.Según indicó -en un momento del recorrido- “siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”.A su vez, manifestó que la ex funcionaria y el excapitán de la Armada “estaban muy nerviosos” y que le dijeron que lo iban a llevar al hospital, pero que no sabe “realmente qué pasó con el cuerpo”. También remarcó que tras el accidente y previo al traslado al hospital, ellos le pidieron que “no diga nada”.Fuentes judiciales del caso señalaron -a Noticias Argentinas- que en la declaración Laudelina habría explicado que le entregaron la zapatilla de Loan y el comisario Walter Maciel sería quien la plantó en la zona rural. Aunque no hay mayores detalles, se cree que el menor pudo haber sido enterrado por el matrimonio.Sus dichos ahora fueron remitidos a la justicia federal que estaba llevando el caso, la cual deberá ratificar lo que dijo, interrogando nuevamente a la tía del menor -como testigo o ya como imputada- y además corroborar su versión con pruebas físicas. Luego tendrá que decidir en qué fuero sigue la causa: si, como dice la versión que hoy circula, se trató de un accidente, la causa debería volver al fuero provincial porque se trataría de un delito ordinario.En caso de confirmarse la versión del atropello, un levantamiento de rastros al vehículo en cuestión podría dar una prueba del impacto que le quitó la vida a Loan: debería haber un rastro de sangre o cualquier tejido, o una marca detectable con tests de reactivos.En la lista de más de 50 pruebas que envió el Ministerio Público Fiscal de Corrientes a la Justicia federal, no consta un análisis forense de los autos de Pérez y Caillava, solo un rastreo de perros que indicó que Loan estuvo ahí. En este sentido, fuentes de la Justicia federal aseguraron a Infobae que existió un levantamiento de rastros entre las pruebas, pero no especificaron si se hicieron en los autos de la pareja imputada.Este viernes quien había comprometido a Laudelina en el marco de la causa había sido su propio hermano, José Peña, el padre del niño desaparecido. Fue durante su declaración indagatoria que este apuntó directamente contra la tía del menor y esposa de Bernardino Antonio Benítez, otro de los detenidos del caso.“Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista”, dijo el hombre. Tras esto, reafirmó sus dichos: “Yo nunca la perdí de vista a Laudelina y Loan se fue con ella”.José explicó después un dato sumamente curioso: “Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”.El mandatario provincial, Gustavo Valdés, adelantó hoy en su cuenta de X que se había dado un paso importante en la resolución del caso Loan y, en una segunda publicación, se refirió a la declaración brindada por la tía de Loan en las últimas horas. “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”, posteó el gobernador correntino sin dar más precisiones al respecto.