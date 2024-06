ATE confirmó las cesantías y anticipó protestas para la próxima semana en el marco de una ola de despidos en el sector

AHORA!!

QUÉ EVIDENTES SON PRESIDENTE @JMilei!!



CONVOCAN A PARITARIAS EL LUNES PARA EVITAR LAS PROTESTAS POR LOS DESPIDOS!!



El Gobierno convoca el mismo día que dice que va a despedir 50 mil trabajadores. Son muy evidentes. Con este llamado no van a evitar las medidas de fuerza… pic.twitter.com/mhNyoFbQh4 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 28, 2024

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, confirmó los rumores relacionados a "las cesantías masivas" y anticipó que van a "multiplicar las protestas".En declaraciones a través de su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter), Aguiar rechazó la convocatoria a paritarias fijada por el Gobierno para este lunes, mismo día en el que vencen miles de contratos en el Estado."El Gobierno convoca el mismo día que dice que va a despedir 50 mil trabajadores. Son muy evidentes. Con este llamado no van a evitar las medidas de fuerza contra los despidos", señaló.Y agregó: "Presidente, sepa que a partir del lunes vamos a multiplicar las protestas en todos los organismos. Este es un Gobierno que tiene por costumbre convocar a paritarias sin realizar ofertas. Está claro que quieren dejarnos de nuevo sin incremento en el mes de junio para evitar que tenga impacto en los aguinaldos".En esa línea, Aguiar señaló que "el deterioro de los salarios acumulado desde el 10 de diciembre en el sector público no tiene precedentes cercanos. Además de un incremento porcentual, se necesita una suma fija que permita iniciar una rápida recuperación de los ingresos más bajos de la administración. Estos hachazos a los bolsillos ya no se pueden tolerar. Estamos frente a un escenario de escalada de la conflictividad en el sector público".Según pudo averiguar Ámbito, la cantidad de despidos que se comunicará este lunes podría ascender a 5.000 y en su mayoría serían trabajadores provenientes del Ministerio de Capital Humano, cartera encabezada por la funcionaria Sandra Pettovello.Según estimaciones gremiales, este 30 de junio vencen entre 50.000 y 60.000 contrataciones, muchas de ellas renovadas en marzo pasado por apenas tres meses. Las desvinculaciones apuntarían a trabajadores con contratos transitorios y de otras nominaciones por fuera de la planta permanente, y tendría impacto en ministerios y organismos del Estado.