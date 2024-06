Axel Kicillof y Máximo Kirchner compartirán un acto en San Vicente para conmemorar los 50 años del fallecimiento de Perón

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner compartirán este lunes un acto en San Vicente para conmemorar los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón.Desde hace días se viene trabajando en la convocatoria desde la ciudad de La Plata. El acto será en la Quinta de San Vicente donde descansan los restos del ex presidente. Hubo invitaciones a todo el espectro peronista desde referentes sindicales y sociales, aseguraron a Infobae los organizadores que orbitan cerca del gobernador.Al acto del lunes también se espera que vayan casi la totalidad de los intendentes de Unión por la Patria o al menos los que ostentan un peso político y territorial considerable. Ya confirmaron presencia Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermín (Lomas de Zamora), entre otros; además de quienes trabajan políticamente para la construcción de Kicillof.La presencia de Kirchner en San Vicente es un gesto. “La intención es lograr la unidad, la unidad fuerte en base a puntos en común y en eso estamos trabajando permanentemente”, había dicho Kicillof este lunes al ser consultado por el acto del próximo lunes.Por su parte, el Frente Renovador de Sergio Massa no participará de forma orgánica en el acto que se llevará adelante en San Vicente. Un referente del massismo en la provincia de Buenos Aires informó ante la consulta de Infobae que es una posibilidad que asista algún intendente del sector que aún mantiene su afiliación al PJ. Una posibilidad puede ser, por ejemplo, el de Bolívar, Marcos Pisano, que es el presidente del Partido Justicialista de su distrito, aunque forma parte del Frente Renovador.El acto de este lunes llegará tras la palabra de la ex presidenta, Cristina Kirchner. La dirigente brindó una entrevista al canal de stream Gelatina que se transmitirá este domingo por la noche. El puntapié de la charla es el 50° aniversario del fallecimiento de Perón, pero la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal también serán temas analizados por la ex mandataria.En este marco, Kicillof sigue midiendo su construcción política a partir de herramientas de gestión. Este viernes firmó acuerdos con el gobierno de La Pampa que se suman a los ya cerrados con Santa Fe y Chubut. Kicillof busca una amplitud.