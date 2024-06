Pichetto le pidió al Gobierno "no volver a repetir la pavada de una ley con 400 artículos"

El titular del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, se refirió a la Ley de Hojarascas, anticipada por el futuro ministro Federico Sturzenegger para avanzar en la desregulación de la economía, y pidió: "No volvamos a repetir la pavada de una ley con 400 artículos"."La hojarasca son las hojas que se caen y hay que tirarlas a la basura", ironizó el legislador. "Espero que el Gobierno se ponga a gestionar y trate de recuperar la economía", subrayó, en diálogo con Radio Rivadavia."Hace falta profesionalidad, hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más cortas. No vengan ahora de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo Sturzenegger, en volver a repetir la pavada esa porque me parece que no se avanzaría", remarcó.