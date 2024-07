Javier Milei no asistirá a la cumbre del Mercosur que se celebra en Paraguay

En medio de los cruces con el mandatario brasileño, Lula da Silva, se conoció que el presidente,, no concurrirá a la cumbre del Mercosur y en su lugar enviará a la canciller Diana Mondino.“La idea es que fuera de allí a Tucumán para la firma del pacto de mayo, pero. En su lugar irá la canciller Diana Mondino”, explicó este lunes Manuel Adorni en su conferencia de prensa sobre la ausencia del Presidente argentino en la cumbre que se realizará el 8 de julio en Paraguay.De hecho, este fin de semana se conoció que Javier Milei viajará a Brasil en pocos días para participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizará del 6 al 7 de julio en el Balneario de Camboriú. Según había trascendido, estaba previsto que Milei se encontrara con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.Adorni señaló este lunes que “por ahora no hay ninguna confirmación”, de una reunión el expresidente de Brasil y el libertario.EL GOBIERNO CELEBRÓ LA "ELIMINACIÓN" DEL 85% DE TRABAJADORES DEL EX MINISTERIO DE GÉNEROSegún indicó Adorni, el Gobierno ya "eliminó" el 85% de trabajadores del ex Ministerio delas Mujeres, Géneros y Diversidad. "240 empleados fueron eliminados en la primera etapa y 685 empelados en esta segunda etapa,", adelantó el vocero presidencial y remarcó: "Bajo la administración de Javier Milei no hay lugar par gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes".Mientras el Gobierno festeja,que protestaban en las puertas del instituto en rechazo de los 288 despidos. También fueron atacados y apretados dirigentes de ATE y la CTA Autónoma que acompañaron la manifestación. La medida de fuerza se daba en contra de los recientes despidos deHasta ahora se registraron dos personas detenidas, ellos son Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.", denunció el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X (antes Twitter).