Se rompió el PRO: Macri dejó fuera de juego a Bullrich y Yeza asumió la Asamblea del partido

Finalmenteen la Asamblea Nacional del partido, esta vezse impuso en la puja de poder amarilla conal quedarcomo titular.Este medio día los delegados del bullrichismo se retiraron de la asamblea antes de la votación y Yeza, el exintendente de Pinamar y actual diputado nacional, Martín Yeza, resultó elegido titular de la asamblea como buscaba el expresidente. "", sostuvo Yeza a la prensa al salir de la reunión."Yo creo que hoy a los problemas que tiene la Argentina,, que es un partido que se resignifique, se reinvente, tome las mejores prácticas de lo que se está haciendo en distintos lugares del mundo", dijo el flamante titular de la asamblea.En ese sentido, consideró:"La tecnología que necesitamos para resolver los problemas profundos de la Argentina, hoy en la Argentina yo no la veo en ningún partido político".Los irán escuchando conforme los siguientes meses y semanas, respecto a ideas que nosotros tenemos muy concretas sobre cómo podemos hacer esto", dijo.Si bien remarcó que todavía está "lejos el momento electoral", señaló:"Me parece que estamos de un partido que viene de los trajines que hemos tenido como espacio, con un Mauricio Macri que nos acostumbró a ganar, que es un partido que sabe cómo es ganar, que viene de salir tercero...".Así, hoy, que consistía en que el exmandatario sería titular del PRO y la funcionaria de Milei la presidenta de la asamblea. Ayer Macri lanzó un comunicado en contra de Milei donde le reclamó que cumpla el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.Antes de la fractura, Bullrich difundió un carta donde explicó su posición: “No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”.Y amplió: “HLa Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas”. Pero la frase más fuerte que planteó y que llegó a los títulos de los diarios: “No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”.Sin embargo, n la reunión en el Hotel Abasto, los cruces se agravaron cuando se confirmó lo que era un secreto a voces: que la mayoría absoluta que responde a Macri iba a postular al diputado y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, desconociendo que iba a ser alguien propuesto por Bullrich para ese cargo.Los bullrichistas se fueron al bar de la esquina de Corrientes al 3200 y allí esperaron a la ministra, que venía de interiorizarse sobre los resultados de una pericia en la investigación por el caso Loan. La funcionaria de Milei llegó, estuvo unos minutos, y se fue. “”, dijo Pablo Walter, uno de los operadores que resumió el sentimiento de ese sector.Bajo el lema "somos el cambio o no somos nada", el PRO estableció en el desarrollo de su asamblea que no se fusionará con La Libertad Avanza, aunque ratificó su apoyo al gobierno de Javier Milei y todas las iniciativas "que acompañen el cambio que la Argentina votó". "Desde hace veinte años, el PRO tiene un objetivo claro: promover el cambio que mejore la vida de los argentinos.", señalaron desde el espacio.En ese punto, aseguraron ser "conscientes del sacrificio que están realizando los argentinos y entiende la complejidad social y económica del momento" y "por eso seguimos trabajando para proponer las mejores soluciones y conformar los mejores equipos que aseguren la libertad de cada argentino para elegir su proyecto de vida y prosperar"."El PRO está listo para este desafío. Agradecemos a todos los dirigentes y militantes por su apoyo y su participación activa en este proceso", cerraron.