Senado: dialoguistas y radicales ayudaron a LLA a bloquear la mejora a la movilidad jubilatoria de UXP

La Libertad Avanza en el Senado bloqueó este mediodía el intento de Unión por la Patria por votar el proyecto de mejora de la movilidad jubilatoria sobre tablas, que se trató en un plenario de comisiones este miércoles y que tiene la media sanción de la Cámara de Diputados

Gracias a los bloques "dialoguistas",La movida que benefició la idea libertaria de postergar a los jubilados se consiguió gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, Eduardo Vischi (Chaco).La estrategia de Vischi fue pedir que el proyecto con media sanción de la Cámara baja tenga un trato preferencial en la próxima sesión y así cumplir el objetivo de rescatar a La Libertad Avanza de la embestida del peronismo kirchnerista de avanzar en la iniciativa.El debate por parte de UP lo llevó el senador José Mayans (Formosa, quien apuntó contra el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que fue quien quedó al mando del debate por la ausencia por enfermedad de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.El interbloque peronista kirchnerista necesitaba dos tercios para encarar su discusión sin el despacho de comisión, pero LLA con apoyo de dialoguistas radicales y bloques provinciales evitó que siquiera se someta a votación la moción. Es por eso que Mayans llegó a calificar a Vischi como "uno de los jefes de la oposición".El kirchnerismo intentó sostener durante varios minutos que la votación, aprobada por 37 votos afirmativos, 31 negativos y sin abstenciones, había resultado fallida al argumentar que la moción de Vischi no fue válida porque no alcanzó los dos tercios. De esa manera, aspiraba pasar a votar la moción de Mayans para tratar sobre tablas jubilaciones.Pero antes de la votación, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, había aclarado que si la moción de Vischi no llegaba a los dos tercios, y fuera aprobada por mayoría simple, quedaría de todas formas aprobada, lo que generó tensos cruces entre Mayans, Vischi y el senador Juan Carlos Romero (Salta).“Ayer trabajamos en la comisión por este tema. Ingresó por diputados el día 6 y tuvo un tratamiento de urgencia. Todos sabemos de qué se trata, es sencillo, se trata de la actualización de los jubilados, es un tratamiento urgente, sin dilación”, planteó el senador Mayans sobre el tratamiento de la movilidad jubilatoria, en el inició de la sesión especial.Además, sostuvo: “La canasta de los jubilados hoy está en 275.000 y con la inflación de junio se va a 300.000 pesos. La canasta básica de los jubilados. Si se dilata el tema, como es la intención del oficialismo, afecta a todos porque terminarían cobrando el aumento en septiembre”.“O le pagamos 300.000 a partir de ahora o esta gente no puede subsistir. Tratemos ahora, no dilatemos. Pido tratarlo hoy sobre tablas del expediente”, manifestó Mayans.El proyecto de movilidad jubilatoria propone un incremento del 8,1 por ciento los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6 por ciento en enero.El Senado aprobó además ascensos militares y pliegos de embajadores y la declaración de duelo nacional por el 30 aniversario del atentado a la AMIA, y a esta hora trata un proyecto para incrementar las penas por los delitos de sustracción y/o comercialización de niños.