"No puede haber Pacto de Mayo si no incluye la defensa de la industria y el trabajo", subrayó Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lideró hoy la apertura de la expo IndustrializAR 2024 en Pilar, acompañado por el ministro Augusto Costa y el intendente Federico Achával. En su discurso inaugural, Kicillof enfatizó la importancia de proteger y fortalecer la industria nacional en un contexto desafiante.

La expo IndustrializAR 2024 tiene como objetivo principal articular sectores industriales, proteger el empleo y promover la producción nacional. Durante el evento, se llevarán a cabo disertaciones, paneles y conferencias que abordarán temas clave como la innovación, la economía circular y los desafíos actuales del mercado internacional.

, afirmó Kicillof. Criticó al gobierno nacional por sus políticas que, según él, amenazan con destruir el entramado productivo del país., añadió el gobernador, subrayando que la construcción de la industria nacional ha sido fruto de mucho esfuerzo y no se puede permitir un retroceso.Kicillof hizo un llamamiento a unificar esfuerzos en una política que priorice la defensa de la industria y el trabajo. En referencia al Pacto de Mayo propuesto, destacó que debe incluir medidas concretas para fomentar la producción y mejorar las condiciones laborales, elementos que considera cruciales para el desarrollo sostenible del país. "No vamos a firmar algo que no represente el mandato que nos dio nuestro pueblo", afirmó con firmeza.sostuvo el Gobernador y añadió:En ese sentido, Kicillof señaló:expresó.Por su parte, el intendente Achával remarcó: “, sostuvo.El intendente Federico Achával también expresó su apoyo a la defensa del trabajo y la industria. Destacó la importancia de fortalecer el entramado productivo en Pilar, un parque industrial clave que alberga a numerosas empresas y genera miles de puestos de trabajo.Por último, Kicillof criticó las políticas económicas del gobierno nacional, comparándolas con estrategias pasadas de desindustrialización que, según él, han tenido consecuencias catastróficas para el país. Concluyó reiterando su compromiso con la defensa de la industria nacional y el trabajo como pilares fundamentales del desarrollo argentino.