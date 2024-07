En Morón, Kicillof y Ghi inauguraron una nueva sala de resonador en el Hospital Güemes

El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, inauguró acompañado por el intendente de Morón, Lucas Ghi, una nueva sala de resonador magnético nuclear de alto campo en el Hospital Interzonal General de Agudos ‘’Profesor Dr. Luis Güemes’, de Haedo.La nueva adquisición permitirá a la comunidad local y de los distritos de alrededores realizarse estudios de alta complejidad con la última tecnología.Kicillof y Ghi estuvieron acompañados por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; y el ex jefe comunal y presidente de COMIREC, Martín Sabbatella, con quienes también entregaron 20 computadoras que permitirán implementar la historia clínica digital y una torre de laparoscopía con set instrumental.De la recorrida por Morón también participaron el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario de Gobierno municipal, Diego Spina; el secretario de Salud de Morón, Martín Latorraca; el secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina; y el secretario de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich.Los funcionarios recorrieron las obras de refacción de la sala de admisión y la remodelación y puesta en valor del servicio de diagnóstico por imágenes.Antes habían visitado las obras que se llevan adelante en el Barrio Carlos Gardel, de El Palomar, en articulación con OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana). Se trata de la construcción de un nuevo Polideportivo ubicado en la calle Neuquén y Paraíso. El mismo contará con una cancha de fútbol, un salón de usos múltiples (SUM) y juegos infantiles para la práctica de actividades deportivas y culturales. Las obras también contemplan el mejoramiento del entorno con la ejecución de veredas, alumbrado público, forestación y parquización.Tras finalizar el acto en el Hospital Güemes, el intendente Ghi remarcó: "El equipamiento que hoy recibimos en este hospital jerarquiza y fortalece el servicio de una institución que es referencia no sólo para Morón sino para la región”."En nombre de cada vecino y vecina de Morón, le agradecemos al gobernador que no vacila en seguir poniendo recursos donde más falta hace. Un Gobierno provincial con el que trabajamos codo a codo, porque compartimos la misma convicción sobre la importancia de un Estado presente”, sostuvo.Por su parte, Kicillof expresó que “este es un hospital que, a pesar de ser una referencia en la provincia de Buenos Aires, requería mucha inversión debido a que su infraestructura y sus capacidades estaban muy deterioradas”.“De esto se trata el Estado que algunos quieren destruir: no es una figura abstracta, es un hospital que hoy suma equipamiento de última tecnología para brindar mejores prestaciones a los y las vecinas de Morón”, explicó.Como parte de la visita al distrito, Kicillof también visitó el Mercado Morón. Este espacio, está ubicado en Av. Presidente Perón 3883, El Palomar, y acerca a los vecinos y vecinas productos de necesidad a precios accesibles y de muy buena calidad, con la posibilidad de sumar descuentos del 40% abonando con Cuenta DNI.Formaron parte de las recorridas la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales de la Salud, Alexia Navarro; su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios y la directora ejecutiva del Hospital Güemes, Dra. Adriana Algaze.En representación del Gobierno local asistieron el secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; la secretaría de Desarrollo local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro; la secretaria de Cultura y Deporte, Paula Majdanski; la directora de la UGC 12, Natalia Lazarte y la directora de la UGC 13, Azul Chimeno, entre otros funcionarios y funcionarias.