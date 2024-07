Paro de colectivos: un grupo de líneas del AMBA no funciona desde la medianoche por falta de pago

Tras el fracaso de uan reunión con los empresarios del transporte automotor, un grupo de líneas de colectivos que recorre el AMBA reduce sus frecuencias e incluso realiza un paro de sus servicios desde las 0 horas de este viernes 5 de julio, como consecuencia de que no se les pagó a los choferes los salarios de junio ni el medio aguinaldo.Según trascendidos no oficializados, serían alrededor de seis las líneas que no funcionen o reduzcan sus servicios este viernes. Serían la 143, 114, 148, 159, 247 y 338, aunque habría otras más, según indicaron desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes.El conflicto inició debido a un retraso generalizado en la mayoría de las empresas de la cancelación del aguinaldo y parte de los salarios a los trabajadores. Si bien la situación comenzó a regularizarse en el transcurso de este jueves, luego de que el sindicato planteara formalmente la queja ante las empresas, no sucedió en todas las firmas.Hubo un encuentro virtual durante la mañana de este jueves 4 de julio del que participaron el sindicato, por un lado, y representantes de las cinco cámaras empresarias, por otro. Se destrabó parte del conflicto cuando las empresas accedieron a cancelar lo adeudado. Pero no todas lo hicieron y subsiste un reclamo al Gobierno nacional para que remita fondos en concepto de subsidios, ya que, aseguran, es ese el motivo del atraso.Por ese motivo, pasadas las 17 horas se conoció un comunicado que confirmó la medida de fuerza en los casos citados. “La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informa a la comunidad y a los usuarios del transporte público de pasajeros que, debido a la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del AMBA, se ha decidido llevar a cabo una abstención de tareas en dichas empresas”, introduce la información que difundió el gremio.“Este incumplimiento se debe a la demora del gobierno nacional en la asignación y entrega de los subsidios correspondientes, lo cuál impide a los empresarios cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma”, precisan.“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los usuarios, pero la situación actual no nos deja otra opción. Reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores y con la comunidad, esperando que el gobierno nacional realice la acreditación de los subsidios necesarios para que los trabajadores perciban sus salarios que son de carácter alimentario, más en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando el conjunto de los trabajadores”, concluye el texto.Las cinco cámaras, AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA, agrupan al rededor de 200 líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El último conflicto con el gremio se presentó en abril, cuando los dirigentes reclamaron que un pago que se había realizado en el primer mes del año, luego dejó de depositarse.Tras varias medidas de fuerza, la discusión se encaminó cuando, más tarde que temprano, el Gobierno intercedió. Sin embargo, las empresas volvieron a esgrimir, en esa oportunidad, que sus ingresos deben ser revisados, ya sea a través de un incremento de tarifas o bien, en los subsidios. “Un boleto sin subsidio es de 1200 pesos”, afirmaron los empresarios por esos días. Lo que el peronismo decía que valdría el boleto sin subsidios que prometía Javier Milei.