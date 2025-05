Paro en el Hospital Garrahan: el Gobierno se reunió con los residentes, pero no propuso aumentos salariales

Los trabajadores del Hospital Garrahan concretaron este juevesuna reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, pero no obtuvieron propuestas de aumento salarial. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días y tanto los residentes como los profesionales de planta acataron la medida, pero convocaron a una nueva asamblea el próximo martes 3 de junio.Según pudo saber Ámbito, la reunión fue con Roberto Olivieri Pinto, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, e inició pasadas las 14 horas. Tras casi una hora, la gestión no extendió ninguna propuesta de incremento salarial pero si dejó abierta la posibilidad de ofrecer un plus por productividad para los residentes.Los médicos residentes denuncian que trabajan 70 horas semanales -a razón de 14 horas por día de lunes a viernes- y cobran $797.000, es decir $2.846 por hora. El monto que implica una caída del 53% en el salario real desde diciembre de 2023. A los reclamos salariales, se le suma la deficiencia de insumos y el éxodo de profesionales, que dificulta la cobertura de funciones en el centro de atención pediátrica más importante del país.El contexto del reclamo ocurre en un recorte presupuestario del Ministerio de Salud, que aplicó una reducción de la planta de trabajadores que, en la primera quincena de enero del 2025, cesanteó a 1.400 personas en distintos espacios: además del Garrahan, hubo despidos en el Hospital Laura Bonaparte, Posadas, René Favaloro y Sommer, así como también en las direcciones de Vacunación y VIH.Si bien en Salud reconocen que hay un problema de ingresos del personal en el Garrahan, relativizan insistentemente el conflicto al poner el foco -una y otra vez- en la idea de que está “fogoneado” por los gremios “que no quieren perder sus privilegios”.“Puede ser que haya gente que quiera mantener sus beneficios, pero eso no quita que estemos ganando miserias y que el hospital se esté vaciando”, les respondió un médico pediatra, que no está agremiado y gana un millón 800 mil pesos luego de 15 años de estudios, dos especializaciones y más de dos décadas de experiencia.El Gobierno alega que ya implementó algunos cambios para mejorar los ingresos: la suba por tareas de alta complejidad (que aplican a todo el personal sanitario y representa un 15 por ciento) y el aumento de la hora de guardia (a 8000 pesos). Según adelantaron, tienen planeado implementar un plus salarial “por productividad”. No dijeron cuándo lo aplicarían, ni de qué manera. Pero a priori esta idea cayó mal en el staff permanente.“Estamos acá siempre, las 8 horas, de 8 a 16, y fines de semana. Trabajamos a destajo porque es nuestra vocación, pero no hay suficiente personal y lo que nos pagan es vergonzoso″, dijo un médico que tiene dos especialidades y teme que el hospital “siga desgranándose” por las condiciones de trabajo.En la Nación aseguran que no hubo salidas de profesionales que no hayan sido repuestas, pero en los pasillos del hospital aseguran que cada vez son menos y que los reemplazos no alcanzan a saldar las fugas.