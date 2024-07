Milei viaja a Brasil para reunirse con Bolsonaro en una cumbre conservadora

En medio de una tensa relación bilateral, el presidenteviaja este sábado por la noche a Brasil, y no para reunirse con su par Lula Da Silva, sino paraen la que se encontrará con el expresidente brasileñoMilei partirá en la noche de este sábado a Camboriú y espera que brinde un discurso durante la cumbre conservadora. Si bien, el Gobierno no confirmó de manera oficial el encuentro con Bolsonaro, el hijo del exmandatario brasileño lo dio por hecho en sus redes sociales.Tras dos semanas de fuertes cruces con su par brasileño, el mandatario no tendrá encuentros con funcionarios oficiales de Brasil, tal como ocurrió con Pedro Sánchez y España. Hace días,”, lanzó el mandatario del país vecino.A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Presidente argentino le respondió al mandatario brasileño, y aseguró que el presidente Milei debe pedir disculpas por declaraciones pasadas. "No hay mucho más para decir. Está dentro de sus deseos y se lo respetamos. No hemos cometido nada de lo que haya que arrepentirse, al menos por ahora", consideró el vocero.