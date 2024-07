"El Estado no es una ONG": Russo aseguró que viene a "refundar" el sistema de salud

A pesar de brillar por su ausencia durante la pandemia de Dengue, el ministro de Salud de la Nación,, aseguró que el Gobierno libertario vino a "refundar" un sistema de salud que estaba "quebrado".que vende justo eso", sostuvo Russo en una entrevista a Infobae donde defendió la descentralización de la salud de Nación hacia las provincias y consideró: "Y nosotros vinimos a refundarlo".Para el ministro "en el sistema público no hubo control durante muchos años, a muchas embarazadas se les realiza una ecografía mensual, cuando quizás no es necesario".Además, consideró que la "financiación municipal depende de la coparticipación provincial y los impuestos locales", ingresos con los que, afirmó "un municipio de 500.000 habitantes no puede cubrir desde una neurocirugía hasta la atención pediátrica". "En paralelo", lanzó.Y añadió: "S". "Cuando revisás esto, ves que dieron vuelta al sistema sanitario", lanzó."¿apuntó tratando de instalar la idea de que tener salud de alta calidad en las provincias busca quitarle plata a Nación. Al respecto, Russo adelantó que, con prioridades".El ministro de la cartera de Salud, que primero iba a ser una secretaria, sostuvo que se convencieron de que "las cosas buenas y controladas y bien implementadas no iban a cambiar". "El resto sí. En eso todos estuvieron de acuerdo, porque todos veían el despilfarro". "El tema de la desregulación de obras sociales y prepagas, descentralizar la gestión de la salud hacia las jurisdicciones de todo el país, la receta electrónica, que para nosotros es muy importante", indicó."Otro ejemplo es el cobro a extranjeros en el sistema público argentino. Ahora, Salta, Neuquén y Mendoza empiezan a cobrar a extranjeros y esto ocurre por un cambio cultural. Es cierto que algunos nos juzgan como insensibles, las provincias empiezan a ordenarse también. Celebro que la provincia de Buenos Aires empiece a comprar medicamentos oncológicos, y que además lo anuncien. Entonces el concepto es redefinir y priorizar las políticas de salud de cada jurisdicción", opinó.Además informó que están ". "Seremos mucho más exigentes, para nosotros va a ser un vector de gestión", afirmó.Y ejemplificó: "Debemos profundizar la idea del Estado rector, sin quitar derechos. Pero no podemos hacer de cada patología una ley, de cada ley un programa, y de cada programa un laboratorio atrás que vende justo eso", opinó.