Lanzan el Movimiento Universitario del Conurbano: defensa ante el ajuste, el rol de la universidad y llamado al peronismo

se presentó en sociedad este sábado el Movimiento Universitario del Conurbano (MUC) mediante un acto inaugural realizado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con un plenario que contó con la participación de más de 300 referentes de universidades públicas del Gran Buenos Aires







"Sin caer en estatismos asfixiantes ni en liberalismos excluyentes, es preciso encontrar una alternativa para la casa común que habitamos. Este es el desafío de la universidad en el siglo XXI: dirigir los conocimientos, investigaciones, enseñanzas y metodologías de las instituciones de educación superior para construir una sociedad más justa"

Tras el auge en la agenda mediática del ajuste y los ataques deslegitimantes del gobierno de, la problemática de las universidades públicas en particular y la educación en general retoma vuelvo con la profundización de la crisis y el impacto que ésta tiene en la comunidad universitaria.En ese contexto,El difícil momento que atraviesan las universidades nacionales a partir de los recortes presupuestarios y una clara política de deslegitimación de las instituciones públicas, sumado a la grave crisis de representación en que se encuentra el peronismo, son las claves para entender el nacimiento del MUC.Según explicaron sus referentes a, el nacimiento del MUC tiene que ver con el difícil momento que atraviesan las universidades nacionales como consecuencia de los recortes presupuestarios de la administración libertaria a nivel nacional y lo que interpretan como una clara política de deslegitimación de las instituciones públicas. Pero además, suman, la "grave crisis de representación" en que se encuentra el peronismo aparece en el radar para comprender el lanzamiento del espacio.Entre sus objetivos principales, se encuentra “lograr el debate interno y refundar la conducción estratégica de la rama universitaria del movimiento peronista basada en la legitimidad de base proveniente del voto del pueblo universitario”.El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ,, abrió la actividad y destacó la importancia del lanzamiento del MUC en el contexto actual. “Cuanto más oscuro, difuso o crítico se presenta el contexto, la organización se vuelve indispensable para poder llevar adelante una alternativa en términos políticos, sociales y económicos", sostuvo., enfatizó Naón, que dio así algunas pistas del camino que se plantea desde el espacio.También se expresó, presidente de la Federación Universitaria de Avellaneda, quien afirmó que el MUC fue construido como una "herramienta política en un contexto de crisis económica" en el que el "estudiantado del conurbano necesita de una defensa gremial ante el avance del gobierno liberal de Javier Milei" y se vuelvePor su parte,, consejera superior por la Universidad de Almirante Brown, destacó la importancia de la unidad de las universidades del conurbano y aseguró que el compromiso del MUC es con la educación inclusiva, asegurando que todos los estudiantes tengan las herramientas y el apoyo necesario para alcanzar un logro colectivo como es un título universitario.En tanto,, consejero superior por la Universidad de Ezeiza, remarcó que el lanzamiento del espacio representa “la plena entrega y convicción de que otro país es posible” y sintetizó:Durante la jornada, los referentes universitarios que representan a más de 400.000 estudiantes de Universidades públicas de la provincia de Buenos Aires participaron de diferentes comisiones entre las que se encontraron Territorio, extensionismo y universidad; ciencia, tecnología, infraestructura e innovación para el desarrollo nacional y empleo, trabajo digno y la economía con rostro humano.En el marco de la conclusión del acto en la UNLZ, al sur del conurbano bonaerense, se leyó el documento fundacional del MUC, que parte de la "alarmante situación que a diario vive el pueblo trabajador, la depreciación del presupuesto universitario, el congelamiento de salarios docentes y no docentes y de programas que tenían la función de permitir el acceso y la permanencia estudiantil de jóvenes y adultos de los sectores más humildes" y propone "la reorganización del peronismo universitario para la defensa de la educación pública".Según supode fuentes de la organización del acto, la referencia para la creación del MUC es estudiantil y lo integran "las agrupaciones peronistas y centros estudiantiles de la mayoría de las universidades públicas del conurbano bonaerense", donde incluyen, por ahora, a no menos de 10 casas de altos estudios de esa región de la provincia de Buenos Aires.En particular, señalaron, una agrupación referenciada en el peronismo estudiantil durante los últimos años, como La Cámpora, no participa del MUC, aunque mantiene diálogo con rectores, funcionarios bonaerenses e intendentes del conurbano, en el marco de su estrategia de instalarse para disputar el espacio de juventud.En el documento fundacional, el MUC define a la situación del país como "alarmante", focaliza en la "crisis económica, social, laboral, estatal, familiar y ambiental sin precedentes" y responsabiliza por esta situación al "achicamiento del Estado", además de señalar que "el presupuesto universitario sufre una depreciación histórica" al igual que los salarios de docentes y no docentes.“Desde la universidad, y como movimiento estudiantil, enfrentamos un gran desafío: aportar herramientas, profesionales y contribuir a la conformación de políticas públicas que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas del conurbano que no la están pasando nada bien", señalan.En ese sentido, precisan que "para aportar" es necesario "primero scuchar y comprender", ya que se debe "repensar el mundo desde las periferias, porque llegar a las periferias es llegar hasta los últimos, hasta aquellos que el sistema económico actual descarta"."Es desde allí (desde acá) donde hay que trabajar para lograr un cambio cultural y moral. Como universidad pública, no podemos permitir que la formación de cuadros académicos no venga acompañada de la formación de sujetos políticos con valores, arraigo a su barrio, empatía con la realidad de sus vecinos y dispuestos a poner su formación al servicio del bien común”, sintetizan como lineamientos del MUP.Y cierran: