Milei despidió a Fausto Spotorno como asesor por criticar el anuncio de Luis Caputo

El presidente Javier Milei despidió a Fausto Spotorno como integrante de su equipo de asesores luego de que cuestionara el anuncio del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, sobre el plan del Gobierno para "ir hacia la emisión cero" debido a que "el mercado esperaba algo más". Los dichos del economista enfurecieron al jefe de Estado, que ahora lo echó.En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Spotorno confirmó su saluda del equipo de asesores de Milei: "A partir de hoy dejo el Consejo de Asesores del Presidente, quiero agradecer al Presidente Javier Milei por la gran oportunidad de participar en este Consejo como también a Demian Reidel y al resto de sus miembros. Les deseo a todos el mayor de los éxitos".El economista había criticado el anuncio de Caputo junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.advirtió en una entrevista radial.Los dichos de Spotorno enfurecieron a Milei, quien despidió al ahora exintegrante de su equipo de asesores, quien además forma parte de la consultora del economista Orlando Ferreres, quien marcó sobre el anuncio de la administración de La Libertad Avanza que es "una especie de Plan Bonex para los bancos".Fausto Spotorno criticó la conferencia de prensa donde Luis Caputo anunció el plan del Gobierno para "ir hacia la emisión cero" porque "fue un tema muy técnico" y "el mercado esperaba algo más", especialmente en relación a la salida del cepo cambiario.El viernes pasado, el ministro de Economía informó que comenzó "la segunda etapa de este plan de estabilización que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria", los intereses que paga el Banco Central, y adelantó que"El mercado esperaba algo más. La medida no está mal, es correcta, pero fue muy técnico. Fue un muy mal anuncio de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del Banco Central", aseguró este martes a Radio Rivadavia.El economista analizó que "hay una ansiedad sobre el cepo cambiario" y, en ese contexto,e", sostuvo.Sin embargo, reconoció que "también es cierto que el Gobierno diga: 'Todavía no tengo un Banco Central preparado para salir del cepo'". "El mercado ve que desde mediados de mayo la brecha no se está achicando y las reservas suben muy poco, entonces hay escenario para que se pongan más nerviosos", afirmó. "El camino para salir del cepo con las reservas subiendo y la brecha achicándose es un camino claro. Yendo para el otro lado las dos variables, empieza a verse la tensión entre el sector privado que necesita salir del cepo y el Gobierno que no puede. Y la tensión es más dramática", concluyó.