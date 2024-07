Río Negro: Weretilneck envió un proyecto en la legislatura para adherir al RIGI

Este lunes se promulgó la Ley de Bases y el Gobernador de Río Negro,, presentó un proyecto de ley para la adhesión parcial de la provincia a la Ley Nacional N° 27.742, específicamente al Título VII, denominado “, posicionando a Río Negro como un destino clave para inversiones nacionales y extranjeras”, publicó el gobernador en su cuenta de la red social X.En la misma línea, añadió: “El proyecto resalta que nuestra provincia, con sus recursos naturales, condiciones geográficas e infraestructura, es un candidato ideal.El presidente Javier Milei promulgó hoy la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el paquete de medidas fiscales una norma que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año a través de los Decretos 592 y 593, publicados en el Boletín Oficial. En la previa a la firma del Pacto de Mayo que se llevará adelante esta noche en la Casa Histórica de la provincia de Tucumán.QUE ESTABLECE EL RIGI Y CUALES SON LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓNDe acuerdo con el artículo 162 del texto aprobado en Diputados, el RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los US$ 200 millones. Es decir, el régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones. El plazo de adhesión son 2 años a partir de que se sancione la Ley Bases, y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por un período de hasta un año.Según establece el proyecto aprobado, además de incentivar inversiones nacionales y extranjeras,incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior; así como también, generar empleo, entre otros ítems.Durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el legislador Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) planteó que el RIGI es “híper generoso”. El ex candidato a jefe de Gobierno porteño señaló en una entrevista a Radio con Vos: ““A las empresas que van a invertir en la Argentina se les permite importar todo con arancel cero”, advirtió.Por su parte, la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, apuntó durante el plenario de comisiones: “No me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No están planteados en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer”. “, lamentó.Además de los senadores, durante el debate en comisiones en el Senado surgieron observaciones en torno al RIGI por parte de expertos. "El RIGI busca establecer una discriminación positiva respecto de ciertas inversiones. Debe dársele, en primer lugar, una aplicación restrictiva, como en la mayoría de las experiencias comparadas donde existen este tipo de regímenes. Y, en segundo lugar, tiene que estar justificada su utilización en términos específicos, no genéricos”, señaló Eugenio García Huidobro, profesor de la Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos.