Faltazo de Villarruel al Pacto de Mayo: el motivo por el cual no viaja a Tucumán

En el marco de la firma del Pacto de Mayo, la comitiva de Javier Milei sufrió el faltazo a último momento de Victoria Villarruel, quien no podrá viajar a Tucumán por cuestiones de salud.La vicepresidenta mantiene un fuerte cuadro gripal que arrastra desde la semana pasada. Desde el entorno de la titular del Senado despejaron las cuestiones políticas de su ausencia y aclararon que su médico le aconsejó no viajar, debido a las bajas temperaturas que se registran en esa provincia producto de la ola de frío polar que afecta a la mitad de la Argentina.“El jueves pasado no estuvo en la sesión. El cuadro gripal se prolongó el fin de semana y su médico le aconsejó que se quede en Buenos Aires”, explicaron fuentes oficiales a distintos medios.La vigilia de esta noche implica estar al aire libre en una noche muy fría. Sin embargo, Villarruel esperaba estar presente sí o sí mañana en el desfile militar que el Gobierno organizó en la ciudad de Buenos Aires por el Día de la Independencia.El Gobierno nacional confirmó esta tarde la lista de gobernadores que firmarán junto a Milei el Pacto de Mayo, en Tucumán, durante la celebración por el Día de la Independencia. Lo hizo oficial el vocero presidencial Manuel Adorni, con un mensaje en su cuenta de X.