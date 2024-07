Macri festejó el Pacto de Mayo, pero Milei lo trampeó: no le dejaron firmar y tuvo que abrazar a Bullrich

Mauricio Macri se sentó en la primera fila del exterior de la firma del Pacto de Mayo, en pleno frío tucumano, y fue la imagen de los vaivenes del poder: se vino desde Wimbledon para asistir al evento bajo la condición que le garantizó Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente Javier Milei, de firmar el acta oficial como uno más de los gobernadores, pero le mintieron y puso el gancho pero en el libro general de visitas del grueso de los asistentes

Por mi nieto, mis hijos y los hijos de todos los argentinos, espero que hoy sea el principio del fin de esta eterna decadencia que ha producido corrupción y empobrecimiento en nuestro país. Confío en que la mayoría de las autoridades que firmaron este compromiso con el futuro lo… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 9, 2024

No fue la única espina que sufrió Macri en la noche de Tucumán, pero igual el ex mandatario celebró por X, tal vez sin opción y con paciencia. "Por mi nieto, mis hijos y los hijos de todos los argentinos,", escribió, tal vez coincidiendo con Milei, que en su discurso lo incluyó entre los políticos que fracasaron en la Argentina, sin nombrarlo.Igualmente, el "Calabrés" agregó en su mensaje público: "Confío en que la mayoría de las autoridades que firmaron este compromiso con el futuro lo hayan hecho de verdad, con una profunda y honesta convicción de cambiar. Si es así, podemos mirar hacia adelante y tener fe en que la democracia y la libertad nos llevarán a nuestro destino".Según publicó Iván Schargrodsky en Canital, Macri viajó a Tucumán desde Inglaterra bajo condición de firmar el acta de mayo, cosa que le garantizó a través de colaboradores Caputo. Pero lo que el ex presidente terminó firmando fue el libro que también rubricaron los alrededor de 800 invitados que participaron del evento y no el compromiso oficial en el que pusieron el gancho Milei, los gobernadores y las autoridades parlamentarias.Además,. Sucede esto luego de la ruptura del PRO que sucedió cuando, la semana pasada, el ex presidente le arrebató a la ministra de Seguridad el organismo asambleario que le había reservado en el acuerdo de hace meses.Sin embargo, Macri no firmó el acta ni estuvo en la foto pero,. El encuentro fue frío como la noche tucumana.Los líderes del partido amarillo, si es que la ministra de Seguridad puede seguir considerándose como parte del mismo, se saludaron de forma breve y sin intercambiar palabras.Bullrich quiere fusionar al PRO con La Libertad Avanza y Macri bloqueó esa posibilidad. La duda, ahora, es si la siguiente etapa política de Milei es buscar un interbloque a nivel parlamentario, cosa que encerraría al ex presidente en aceptar la idea e intentar argumentar, a la vez, que eso no significa que en los hechos suceda lo que deseaba la "Piba".