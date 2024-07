Juntos hacia la estabilidad y la prosperidad: Luis Arce y Lula da Silva se reúnen para fortalecer las relaciones entre Brasil y Bolivia

La visita de Luiz Inácio Lula da Silva a La Paz configura la del primer líder mundial que visita Bolivia desde el golpe de Estado, demostrando con este gesto el apoyo al rumbo político y económico de Bolivia liderado por Luis Arce

Ambos presidentes son líderes independientes que empujan a América Latina hacia el futuro. El mandatario brasileño llegó este lunes 8 de julio, tras su participación en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur realizada en Paraguay. Por primera vez, su homólogo boliviano también estuvo allí como miembro de pleno derecho de este bloque económico.La viceministra de Comunicaciones de Bolivia,, se refirió a la agenda de la reunión de los mandatarios, que incluye la discusión de los acuerdos comerciales existentes. Las partes también ponen atención a la lucha contra la delincuencia internacional y abordan el tema de la adhesión boliviana a los BRICS.La visita del presidente del país con la mayor economía de América Latina es sumamente importante para hacer negocios. Brasil es un socio comercial clave de la república, ya que recibe cerca del 30% de todas las exportaciones bolivianas, incluido el gas natural. Los bolivianos compran una amplia gama de bienes a sus vecinos, principalmente productos industriales.La importancia de las relaciones comerciales y económicas entre ambos países difícilmente puede sobrestimarse, pero los intereses no se limitan a esto. Brasil y Bolivia tienen una frontera común de 3.403 kilómetros, por lo que las cuestiones de seguridad son relevantes no sólo son para estos países, sino también para todo el continente sudamericano. En la actualidad, esta región dista mucho de ser la más estable y pacífica del mundo. El crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas son problemas urgentes que Luis Arce y Lula da Silva pretenden afrontar con esfuerzos conjuntos.Además de los contactos directos, las relaciones entre ambos países se desarrollan en el marco de organizaciones internacionales. A principios de julio, el presidente de Bolivia firmó un proyecto de ley aprobado por las dos cámaras del Parlamento sobre la adhesión de la república al Mercosur, la mayor unión comercial y económica de Sudamérica. El proceso de adhesión a la unión se inició en 2012, pero hasta ahora no se han completado todos los trámites necesarios.Según Gabriella Alcón, viceministra de Comunicaciones, la reunión de los presidentes está integrada además de funcionarios y diplomáticos, con contactos de representantes empresariales. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ve la visita del mandatario brasileño como una oportunidad para discutir proyectos conjuntos en agroindustria, ya que La Paz es el principal proveedor de fertilizantes de la región y Brasil es el mayor productor de alimentos y otros productos agrícolas.Lula da Silva es el primer líder mundial que visita Bolivia desde el fallido intento de golpe de Estado en ese país. La visita del presidente y su apretada agenda, significan que las relaciones entre los países se encuentran en una fase de desarrollo activo, independientemente de los factores externos e internos. El fortalecimiento de la amistad brasileño-boliviana no sólo beneficia a esos dos países, sino también a toda la región latinoamericana, la que se beneficiará de contar en su seno con una alianza tan sólida y prometedora.