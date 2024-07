La Justicia avanza en el Caso Loan con tres nuevas pericias: en cuatro de los detenidos en el centro de la atención

La Justicia sigue encontrando piezas diferentes en medio de la búsqueda de Loan Danilo Peña, que lleva 27 días desaparecido. La jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo, solicitó acceder al celular de Daniel “Fierrito” Ramírez, por lo que le pidió que entregue la clave ya que todavía no lo pudieron abrir y falta como pieza para ver sus comunicaciones el día de la desaparición.También ordenó un cotejo de ADN entre los rastros de la camioneta del exmiembro de la Armada Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava con la ropa de Loan que fue encontrada en la comisaría.El 5 de julio, en el allanamiento realizado en la comisaría de 9 de Julio, hallaron ropa de Loan. Además, se encontraron irregularidades como el libro de guardia que habría sido adulterado y habría policías que mintieron por orden de Walter Maciel, jefe de la dependencia en ese entonces.Maciel, horas después de la desaparición del nene, fue hasta la casa y se llevó múltiples pruebas para ofrecerles a los perros que estaban haciendo el rastrillaje, como un cepillo de dientes, un colchón y prendas de vestir. Algunas se usaron en las pericias, pero otras quedaron en la comisaría abandonadas.La jueza del caso tomó una nueva serie de medidas y la más importante es una investigación que abrió por amenazas contra Laudelina, la tía del nene, quien actualmente se encuentra presa en el penal de Ezeiza.Laudelina está imputada en la causa y quedó detenida tras haber sido indagada por los fiscales. Antes de esto, había pedido protección para su familia por miedo a que les hicieran algo. Su hija, Macarena, aseguró que el abogado (Codazzi) que representaba a su madre, le había prometido una casa si ella declaraba la hipótesis del accidente. De este modo, la Justicia abrió una investigación paralela sobre las presuntas amenazas. Asimismo, ordenó identificar a las personas que están bajo el cuidado de los hijos de Laudelina y pidió que no sean visitadas por terceras personas, salvo que cuenten con una autorización judicial.Fernando Burlando, abogado de la familia del nene de 5 años desaparecido en Corrientes el pasado 13 de junio dijo, al aire de TN, que todos los que están detenidos “saben dónde está Loan”. “También saben a quién se lo entregaron”, sostuvo reafirmando la hipótesis de la trata de personas. En cuanto al testimonio de Laudelina, afirmó que “es un relato irrisorio”. “Es armado, alguien se lo hizo”, sumó.“A mí en Corrientes no me llama nada la atención. Loan abrió una puerta de barbarie que pasa acá”, sentenció. A su vez, habló sobre la zapatilla de Loan que apareció en el campo y confirmó que “lo plantaron”. “Era para reforzar lo que después dijo Laudelina”, señaló. De esta misma manera, aseguró: “Si se hace un juicio hoy, con los datos que hay, van todos presos”.