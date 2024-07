"Les asusta ver un tanque": Adorni cruzó a los que criticaron el desfile militar del 9 de Julio

En medio de las denuncias de ex combatientes de Malvinas por la presencia de por lo menos cuatro militares investigados por torturar conscriptos durante la guerra, el vocero presidencialsalió a deferender el desfile militar del 9 de Julio y señaló irónico que hay sectores a los que “les asusta ver un tanque”.Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni cuestionó al kirchnerismo por no realizar desfiles militares durante el gobierno de Alberto Fernández. “De hecho el último desfile que hubo de esta magnitud fue durante el gobierno de Mauricio Macri”, apuntó.El vocero señaló que “hay sectores del kirchnerismo y de los medios de comunicación que relacionaron el desfile con la vuelta de los años 70, de [Jorge Rafael] Videla y del proceso militar” y los cuestionó: “Tenemos que dejar de lado el creer que las Fuerzas Armadas son mala palabra, todo lo contrario”.Además, expresó la satisfacción por el resultado del acto. “y también les ha gustado ver de vuelta en valor a las Fuerzas Armadas". En ese sentido, destacó que el martes “hacía mucho frío y la gente se quedó durante todo el desfile. Algunas cuestiones estaban olvidadas". "Fue sensacional lo que pasó ayer. Volvimos a vivir lo que Argentina no debería haber dejado de vivir nunca”, aseguró."Y no estamos dispuestos a denostarlos y relacionarlas solo al proceso militar que ocurrió hace 40 años. Pena por aquellos que relacionan episodios que no se pueden relacionar.”, remarcó Adorni.Y agregó: “Hace años que no se celebraba el desfile militar, después de sufrir el desprecio de la política, ver en el poder dirigentes que le faltaron el respeto,