Fuks: "El olvido de soberanía sobre las Malvinas es un nuevo bochorno de la política exterior de Milei

El parlamentario del Mercosur y jefe de la delegación Argentina,y le pidió a la canciller Diana Mondino que dé explicaciones.El documento final de la cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, el pasado lunes 8 de julio no incluyó por primera vez desde 1996 a la cuestión de las Islas Malvinas y el reclamo de la Argentina a Reino Unido, pese a la presencia Mondino ante la ausencia del presidente Javier Milei, que priorizó encontrarse con Jair Bolsonaro en Brasil y luego encabezar la "fiesta" por la firma del Pacto de Mayo.Para Fuks,el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas como ocurrió en todas las declaraciones anteriores”.El exembajador argentino en Ecuador, remarcó que esta inacción por parte del Gobierno libertario "se enmarca en un desplante histórico de Milei al organismo regional más importante para nuestro país” y recordó: “”.En Cancillería pusieron como excusa que el reclamo no se postuló porque se priorizó un documento económico y Malvinas "es un tema político", pero es una mentira flagrante y no cabe otra definición porquetemas fronterizos e incluso se tomaron el tiempo de armar una declaración aparte sobre la lucha contra el crimen trasnacional. La voluntad del Gobierno libertario de incluir Malvinas brilló por su ausencia, como el Presidente.Al respecto, Fuks remarcó que en la diplomacia internacional se “deben sostener los reclamos en el tiempo y de forma sistemática” y