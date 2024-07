10.07.2024 / DECLARACIONES

Pacto de Mayo: el abogado Andrés Gil Domínguez puso en duda su constitucionalidad

El abogado Andrés Gil Domínguez manifestó sus inquietudes contra el principal pacto normativo en Argentina enarbolado por JAvier Milei. Sostuvo que no es afín a la Constitución nacional, no garantiza derechos fundamentales y no hay marco legal para cualquier acuerdo futuro.