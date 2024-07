Milei aplicó en la ciencia y tecnología nacional el peor recorte de la historia, según informe privado

El lunes, mediante el Decreto 594/24, el Gobierno determinó l, algo que parecía una buena noticia ya que la ejecución del presupuesto prorrogado del 2023, ya casi alcanzaba el 100% a finales de junio, pero sólo expone una cruel realidad argentina:Así lo reveló el nuevo informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC, del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Ciicti), que señaló que “las caídas reales suponen un descenso acelerado de la inversión, los salarios y el gasto”. “”, advirtieron.Para Nicolás Lavagnino, de EPC, esto modifica el criterio de referencia con el ‘Informe de Avance’, donde dice cuánto cree que va a ser la inflación, cuánta la actividad, y a partir de eso amplía el presupuesto. "Así, da a conocer su intención, aunque después ocurra otra cosa (en general, peor). La ‘intención o diseño presupuestario’ emerge de la concatenación del Informe de Avance y del decreto del presupuesto con el que quieren llegar a fin de año."Esto es algo que veníamos viendo, solo que ahora ya no es una proyección y ya no son únicamente los datos de ejecución del primer semestre, sino que es lo proyectado a partir del presupuesto disponible y los parámetros macroeconómicos que el gobierno quiere lograr. Es decir, es lo que desean que ocurra”, apuntó.Así, en términos presupuestariosl, y cada organismo perdería peso en la inversión de capital, la infraestructura y el desarrollo de diversos proyectos. “Por ejemplo, la Agencia, que es casi todo transferencia de gasto de capital, prácticamente desaparece –subraya Lavagnino–. Lo mismo ocurre con el ex Ministerio de Ciencia.”.De acuerdo con este plan, por ejemplo, el presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales caería más del 50%. Allí, la actualización es para pagar sueldos y gastos corrientes (lo que se conoce como “inciso uno”), que ya estaba agotado en casi todos los organismos.“El llamado ‘inciso cinco’, que incluye las transferencia a las universidades para gastos corrientes y de capital, y", advirtió Lavagnino al tiempo que señaló: "Uno se acostumbra a números tan enormes que 24 o 30% parece poco. Pero hay que recordar que la reducción de la función ciencia entre 2015 y 2019 fue del 28% en cuatro años.”.Cabe recordar que“Sólo en 2002 fue del 0,17% , el mínimo de la ‘función’ en casi todo el período; hubo un solo un año que tuvo un desempeño similar en la década del 70”, aclaró Lavagnino. En contra del cumplimineto de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (27614, sancionada en 2021), que establece un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica para llegar a una inversión del 1% del PBI en 2032.Además, Lavigno señaló que "que son exportadoras de servicios del conocimiento y no generadoras de conocimiento. Ocurre lo mismo con la Ley de Financiamiento Educativo: la inversión debería rondar el 6% del PBI y la caída real de la ejecución en educación es el 50%”.“Lo importante es que esto no sucede porque ocurrió algo que no se había contemplado. Nosotros habíamos notado que estaban apuntando a una reducción de salarios e inversión en la franja del 25 al 35%, pero hasta ahora manteníamos el beneficio de la duda, porque no se había votado un presupuesto", apuntó el informe y lamentó: "Pero cuando pasa la mitad del año, quien gestiona el Estado tiene que mandar al Congreso un ‘informe de avance’ en donde determina la línea para el semestre que arranca e indica cuáles son los parámetros para los años que vienen.”.