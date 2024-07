Javier Milei reveló que le envía reportes al Papa y le hizo un guiño a Macri: "Claro que es parte de la solución"

El presidentereveló que le envía reportes al Papa Francisco y, en busca de retomar su relación con el líder del PRO, consideró queAdemás, reafirmó la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema.En diálogo con LN+, el mandatario habló de la presencia del expresidente en Tucumán por la firma del Pacto de Mayo y apuntó: “Lo saludé primero. Lo que le dije fue: ‘Muchas gracias, presi. Muchas gracias por venir”.En ese sentido, destacó sobre el líder amarillo: "”. En la previa al Pacto de Mayo, el exmandatario leque los instó a devolverle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el primo de Mauricio, Jorge Macri.Por otro lado,“Tiene un sentido del humor muy interesante, no hay una vez que no lo vea que no cuente un chiste.. Son temas profundos, complejos y tiene la grandeza de meterle un chiste para que relaje”, contó el Presidente.“Hay críticas que hace la Iglesia que, como por ejemplo lo del otro día en la catedral, yo te puedo asegurar que no eran un torpedo hacia nosotros. Pero los medios, los resentidos del círculo rojo, los analógicos, los que atrasan, lo que en algún momento fueron importantes y el rating en algún momento le dan la espalda.aseguró el mandatario desligandose de las críticas de la Iglesia Católica sobre la ala situación que vive la población tras su ajuste y señaló: "”.En ese sentido, sobre los alto niveles de pobreza al alto nivel de pobreza,. Y aseguró, como lo dijo más temprano su ministro de Economía,que “”. “Eso quiere decir que estás recomponiendo los elementos que motorizan el consumo”, agregó. Sin embargo, s, mientras que aquellos que están por encima de la mínima se redujeron 17,9% interanual pero aumentaron 7% en el último mes del año pasado.Milei aprovechó para celebrar el descenso de la inflación y calificó Luis Caputo como un “prócer viviente”. “La bomba que nos dejó el kirchnerismo era del 17 mil por ciento de inflación, cuando vos tomás el último dato disponible de inflación en mayorista anualizado te da 50, es decir bajar la inflación de 17 mil a 50, es un logro en norme, es un héroe”, insistió durante la entrevista.En cuanto a la cifra que dará a conocer el Indec sobre la variación de precios este viernes, el jefe de Estado se mostró confiado en que estará por debajo de 5 puntos y cuestionó a quienes auguran un número mayor.Por otro lado, el Presidente habló también de la agenda que mantendrá el Gobierno en materia legislativa. Así,, a la vez que adelantó que insistirá en enviar las reformas del Estado que considere necesarias, a pesar de que algunas de ellas hayan sido eliminadas del proyecto original de la Ley Bases.”, sostuvo sobre la Ley de Bases y el paquete fiscal recientemente aprobados.Y remarcó que su objetivo a largo plazo es “hacer que la Argentina sea el país más libre del mundo”. De esta manera, de cara a las elecciones legislativas del próximo año, se mostró optimista al decir: “no voy a dejar de enviar instrumentos que van a mejorarle el estilo de vida a los argentinos. ¿No es ahora? Bueno, comenzarán a regir el 11 de diciembre de 2025″.