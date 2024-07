Luis Caputo se reunió con empresarios en medio del derrumbe del %10 del consumo

A un día de que se conozca el dato de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este jueves en el Palacio de Hacienda con representantes de las principales empresas de consumo masivo con eje en la situación del sector en el marco de la caída del consumo del 10% y las medidas del Gobierno para ordenar la economía, tras conocerse el dato de la caída del consumo.Durante el encuentro, el funcionario ratificó el compromiso del Gobierno en terminar con la emisión monetaria, garantizar el superávit fiscal y la decisión política de ordenar la macroeconomía. Además, apuntó a la importancia del rol de los empresarios para que desde la microeconomía se acelere la recuperación económica. De esta manera, aseguró que no existen razones macroeconómicas para que siga habiendo inflación y que la salida del cepo cambiario se realizará de manera ordenada.Por su parte, los empresarios destacaron las medidas tomadas hasta el momento para favorecer al sector y coincidieron en trabajar juntos en una agenda común en donde se priorice la baja de impuestos. El encuentro se realizó tras las reuniones de Caputo con la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y el sector automotriz.También participaron el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo; y su par de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. Estuvieron presentes representantes de Molinos Río de la Plata SA, Arcor SAIC, Mondelez Argentina SA, Grupo Peñaflor SA, Unilever Argentina SA, Danone Argentina SA, Cabrales, AGD, Mastellone, Las Marías, Nestlé, QuickFood, Compañía de Cervecerías Unidas, y Coca Cola.La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer que las ventas minoristas pymes se desplomaron un 21,9% anual en junio, a precios constantes. Además, en comparación con mayo, tuvieron una leve suba del 1,2%, mientras que en el primer semestre cayeron un 17,2%.En un informe, CAME detalló que el rubro más afectado con respecto a la caída de las ventas en la comparación interanual en junio fue Perfumería, con una baja del 42%. Luego, por detrás se ubicaron Farmacia (-32,8%), Alimentos y Bebidas (-26,6%), Bazar, Decoración, Textiles de Hogar y Muebles (-24,7%) y Ferretería, Materiales Eléctricos y de la Construcción (-23,3%).En tal sentido, a través de un relevamiento realizado entre el 1° y el 5 de julio a 1.276 comercios minoristas del país, la entidad expuso el desasosiego de los vendedores. "No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general. Impactó en la caída la cantidad de feriados que hubo en el mes, el del 17 de junio por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el puente por el Día de la Bandera que generó un fin de semana largo de cuatro días", marcó.