Según informe, crece el pesimismo por la situación económica y Milei aparece como el principal responsable

Un nuevo estudio reveló un crecimiento en el pesimismo por la situación económica y señalan al presidente Javier Milei como el principal responsable. En base a 16 ítems, se realizó un análisis comparativo del Índice de Percepción del Ánimo Social (IPAS) en los dos primeros trimestres del año para dar dimensión del humor social. El temor a perder el trabajo, con un crecimiento de 15 puntos, es la principal preocupación de los argentinos.Si bien el gobierno nacional festeja con bombos y platillos el equilibrio fiscal, esta situación se produjo debido a una feroz recesión económica y una fuerte pérdida del poder adquisitivo por parte de la ciudadanía.En ese sentido, las encuestas empiezan a reflejar el descontento de la población con el rumbo económico que tomó el gobierno y crece el temor por la pérdida de empleo. El Índice de Percepción del Ánimo Social que lanzó la consultora Indaga-RSO marca como crece esta tendencia, donde todos los indicadores dieron resultados negativos que el gobierno debe prestarle atención.La consultora muestra mediciones realizadas entre los meses de julio y abril. Con respecto a la situación económica actual, en julio reveló que un 57% está “poco o nada satisfecho” con este ítem. Solo el 18% siente satisfacción y solo un 3% no tuvo certezas sobre qué responder.Con respecto al futuro, creció considerablemente el porcentaje de encuestados que cree que dentro de seis meses la situación empeorará. Con mucha paridad, un 35% cree que la economía estará más frágil, un 32% sostiene que continuará igual que ahora, mientras que el 30% restante sostiene que mejorará.Otro dato llamativo salió del relevamiento sobre el ahorro de los argentinos. De acuerdo a los datos de la encuesta, un 87% no tiene posibilidad de ahorro en la actualidad. Teniendo en cuenta los resultados de abril y los de julio, bajó en 5 puntos el porcentaje de personas que pueden guardar el mango a fin de mes.En esa línea también creció el porcentaje de encuestados que cree que Javier Milei es el principal responsable de la situación económica actual, ya que en abril tuvo un piso del 48%, mientras que en julio se posicionó en el 58%. El 40% de los encuestados cree que el responsable es la gestión anterior.También se elevó el nivel de preocupación que tiene la sociedad para perder su empleo. Um 35% eligió la opción “muy preocupado”, otro 27% eligió el ítem “algo preocupado” y solo el 19% no siente como un problema la pérdida del trabajo. A su vez, se convirtió en el principal temor de la sociedad, ya que un 40% eligió la pérdida del empleo como principal temor, por sobre las opciones “no poder sostener a mi familia”, “que no baje la inflación”, “tener que ajustar mi nivel de vida” y “tener que buscar otro trabajo”.