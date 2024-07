Milei usó a la Scaloneta para insistir con la Sociedades Anónimas en el fútbol en un mensaje a la AFA

PREGUNTA TÉCNICA

Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol.

VLLC pic.twitter.com/hlIMsqJha1 — Javier Milei (@JMilei) July 12, 2024

El presidente Javier Milei volvió a instalar el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol: utilizó un tuit con jugadores de la Selección argentina para criticar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Preguntó porque si la entidad se opone a la privatización de los clubes “permite que el plantel titular provenga de estas sociedades”."Pregunta Técnica. Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol", publicó el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).A mediados de marzo, la Cámara Federal de San Martín suspendió los artículos del DNU 70/2023 que permitían la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.Los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Moran y Marcelo Darío Fernández confirmaron en ese momento el fallo en primera instancia del Juzgado Federal de Mercedes que había hecho lugar a una cautelar presentada por la Liga de Fútbol de Salto. De esta manera, los clubes y asociaciones civiles no podrán convertirse en sociedades anónimas.La decisión busca proteger los derechos constitucionales de asociación con fines útiles, libre asociación y autonomía de la voluntad y reserva de acciones privadas. Según argumentaron los jueces, el DNU "altera el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa".También señalaron que no se verifican las "condiciones excepcionales" de necesidad y urgencia que justifiquen el decreto, ni "tampoco se advierte la imposibilidad de elegir una decisión menos gravosa (trámite parlamentario)".Ángel Correa (Rosario, Rosario Central); Ángel Di María (Rosario, Rosario Central); Cristian Romero (Córdoba, San Lorenzo de Córdoba); Emiliano Martínez (Mar del Plata, Selección Argentina Sub 17); Enzo Fernández (San Martín, provincia de Buenos Aires, River Plate); Exequiel Palacios (Tucumán, River Plate); Franco Armani (Santa Fe, Central Córdoba); Germán Pezzella (Bahía Blanca, River Plate); Gerónimo Rulli (La Plata, Buenos Aires, Estudiantes) Gonzalo Montiel (González Catán, provincia de Buenos Aires, River Plate); Guido Rodríguez (Tres de Febrero, Rosario Central); Juan Foyth (La Plata, Estudiantes); Julián Álvarez (Córdoba, River Plate); Lautaro Martínez (Bahía Blanca, Racing); Leandro Paredes (San Justo, Boca Juniors); Lionel Messi (Rosario, Newell’s); Lisandro Martínez (Entre Ríos, Newell’s); Marcos Acuña (Neuquen, Racing); Nahuel Molina (Embalse Río Tercero, Boca Juniors); Nicolás Otamendi (Talar de Pacheco, Vélez Sarsfield); Nicolás Tagliafico (Villa Calzada, Banfield); Paulo Dybala (Córdoba, Newell’s Old Boys); Rodrigo De Paul (Sarandí, Racing Club); Thiago Almada (Fuerte Apache; Club Atlético Vélez Sarsfield).Es así que la evidencia contradice al presidente de la nación, puesto que todos los jugadores que compusieron a la selección campeona del mundial se formaron y surgieron de clubes civiles, así como también provienen de sectores sociales de clase media y media baja aquello cuyas medidas económicas del Gobierno buscan destruir.En la Asamblea General Ordinaria que se realizó en noviembre, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expuso su rechazo a la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol, cuyo impulsor referente es el exmandatario Mauricio Macri. "Nosotros somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Estoy más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino que todos queremos, y por eso este es un tema terminado. Por eso no vamos a pelear contra algo que no existe", aseguró.