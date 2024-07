Rusia acusó al gobierno de Biden de crear "el ambiente" que generó intento de asesinato a Trump

Rusia reconoció que no cree que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, fuera responsable del intento de asesinato al exmandatario y candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones, Donald Trump. Sin embargo, lo acusó de crear "el ambiente" que generó el ataque.El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, expuso el análisis de Rusia sobre el intento de asesinato a Trump:. También marcó que el país presidido por Vladimir Putin condena cualquier tipo de violencia política.En tal sentido, advirtió por el riesgo con el que cuenta el antecesor de Biden en la Casa Blanca. "Después de numerosos intentos de sacar al candidato Trump de la arena política, utilizando primero herramientas legales, los tribunales, los fiscales, los intentos de desacreditar políticamente y comprometer al candidato, era obvio para todos los observadores externos que su vida estaba en peligro", expresó.También agregó que no está previsto que Biden se comunique con Trump por el hecho. El presidente ruso manifestó que la gestión del líder del Partido Republicano tensó el vínculo entre Estados Unidos y Rusia.El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue víctima de un intento de magnicidio mientras encabezaba un acto este sábado en Butler, en el estado de Pensilvania. El candidato del Partido Republicano sufrió el roce de un disparo en su oreja derecha. Según fuentes oficiales, dos personas resultaron muertas, una de ellas es el atacante y la otra un miembro del público.Pocos minutos después del hecho, desde la Casa Blanca aseguraron que Trump se encontraba bien y el vocero del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Anthony Guglielmi, confirmó que el exmandatario estaba fuera de peligro. Luego fue el propio Trump quien se refirió al ataque en sus redes sociales.El candidato presidencial, contrincante del presidente Joe Biden en los próximos comicios, hacía muy pocos minutos había aparecido en escena para comenzar con su discurso, luego de una demora considerable. De acuerdo a los videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, luego de que se oyeran detonaciones, el magnate se tiró al suelo y fue resguardado por agentes del Servicio Secreto. Cuando se levantó, se tocó su rostro con la mano, se lo vio con sangre en la oreja derecha y fue retirado del escenario al grito de "fight" ("pelea").En medio del desconcierto y los gritos, las miles de personas que se encontraban en el lugar, entre asistentes y periodistas, fueron evacuadas y el recinto fue cerrado por las fuerzas de seguridad y calificado como “escena del crimen”. Poco después, The New York Post confirmó, en base a declaraciones oficiales, que el atacante había sido abatido.De acuerdo con los investigadores, el atacante disparó desde una terraza a una distancia de 200 o 250 metros de donde se encontraba el expresidente.