La reacción de los políticos luego del triunfo de la Selección Argentina como bicampeona de la Copa América

Dirigentes oficialistas, opositores, todo el arco político se expresó luego de la histórica consagración de la Selección Argentina frente a Colombia en Miami.“Vamos Argentina, carajo. Somos campeones otra vez”, publicó en su cuenta de X, el presidente Javier Milei, junto con una imagen de Lautaro “el toro” Martínez, autor del 1 a 0 con el que la albiceleste ganó el partido de esta noche.Cuando iban siete minutos del tiempo suplementario, Argentina destrabó el resultado con una jugada con el sello de la selección campeona del mundo. Leandro Paredes recuperó la pelota en la mitad de la cancha y, luego de un toque de primera de Lautaro Martínez, el N° 5 la recibió y se la pasó a Giovani Lo Celso, que le pegó de primera para habilitar al Toro de cara al gol.“¡¡Argentina Bicampeón de América y Campeón del Mundo!! ¡¡Con esfuerzo, en equipo, con lágrimas pero CAMPEONES!! ¡No hay otro país donde habría querido nacer, gracias Selección Argentina por darnos esta alegría a todos los argentinos!”, expresó por su parte la vicepresidenta, Victoria Villarruel, junto con una imagen de ella festejando con una bandera celeste y blanca mientras de fondo se ve la imagen de Lionel Messi en la televisión festejando al término del encuentro.En sus redes sociales también se manifestó la ex mandataria, Cristina kirchner. “Por fin una buena noticia: Argentina otra vez campeón de América. ¡Vamos todavía!”, dijo la referente de la oposición. Junto al comentario publicó fotos del plantel argentino, de Messi, de Lautaro y del “fideo” Ángel Di María.El ministro de Economía, Luis Caputo, se limitó a subir un tuit con emojis de la bandera argentina y de una carita contenta.El expresidente, Alberto Fernández, celebró el triunfo e hizo una mención especial a Di María, quien esta noche se despidió del seleccionado nacional de fútbol: “¡Vamos Argentina! Eterno, Ángel”.Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió una publicación de la cuenta oficial de la Selección Argentina y agregó: “¡Enorme Argentina, bicampeón de América!”En su cuenta de X, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente, Deportes, expresó su alegría por el triunfo y felicitó al plantel bicampeón de la Copa América: “ARGENTINA CAMPEÓN DE AMÉRICA Una alegría inmensa ver consagrarse a la Selección Argentina de Fútbol nuevamente campeona de América”. “Felicitaciones a nuestros jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que integran la Selección, quienes demostraron en cada partido que con esfuerzo, disciplina y sacrificio, encarnan el verdadero espíritu del deporte argentino, llevando nuestra bandera a lo más alto. ¡VAMOS ARGENTINA!”, agregó el funcionario del Gobierno Nacional.“Que orgullo esta selección, histórico. Viva Argentina, carajo”, manifestó el ex ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa. “Gracias Lio, Fideo y todo el equipo por defender los colores y darnos otra alegría más”, añadió el líder del Frente Renovador.Del oficialismo también se pronunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Al igual que el presidente, subió una foto de Lautaro Martínez, junto a Messi, y la leyenda: “Vamos Argentina, carajo. Siempre adelante”. Otro dirigente que al festejar mencionó a Di María, fue el senador radical, Martín Lousteau. “Gracias campeones por una nueva alegría. Gracias Fideo por esta carrera”, destacó el economistaEl ex presidente Mauricio Macri felicitó a los campeones el lunes a las 8:59. “¡Gracias al cuerpo técnico y a los jugadores de la Selección Nacional por otra alegría inolvidable! Gracias por seguir mostrando a todos el valor fundamental del trabajo en equipo, siempre poniendo el éxito del conjunto por encima de sus egos. ¡Gracias, Fideo, por tu ejemplo de superación y lucha! ¡Vamos, Argentina!”.