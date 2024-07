Sin Messi, la Selección Argentina llegó al país y no habrá foto en Casa Rosada con Milei

Devuelta en casa y con la Copa.



¡Al gran pueblo argentino, salud! 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/1AZvFGVlzQ — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 16, 2024

Tras la consagración en la Copa América de Estados Unidos, 11 futbolistas de la Selección argentina y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni regresó al país el lunes por la noche. Pasadas las 21.50, el avión procedente de Miami arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas recibieron con los brazos abiertos al equipo.Liderados por Ángel Di María y Rodrigo De Paul, un grupo reducido aterrizó en Buenos Aires. Mientras que el capitán Lionel Messi se quedó en la ciudad estadounidense, ya que se hará estudios en su tobillo derecho y luego se unirá al plantel de Inter Miami debido a que el campeonato de la MLS no se detuvo durante el desarrollo del torneo continental.Por otra parte, algunos futbolistas retornarán a Europa para sumarse a los respectivos planteles que se preparan para el inicio de la temporada 2024/25. Además, Nicolás Otamendi, Gerónimo Rulli y Julián Álvarez viajarán a París para ponerse a las órdenes de Javier Mascherano, director técnico de la Selección olímpica que debuta el 24 de julio.Una vez en Argentina, los jugadores y el cuerpo técnico realizarán un brindis en el predio de la AFA en Ezeiza y luego quedarán liberados para disfrutar de unos días de descanso junto a sus familiares y amigos.Por su parte, el presidente Javier Milei invitó al plantel de la Selección Argentina a festejar el nuevo título en el histórico balcón de Casa Rosada. “Me encantaría recibirlos, pero es decisión de ellos. Respeto la decisión que tomen”, sostuvo al festejar el triunfo ante Colombia por 1 a 0 que llevó al plantel que conduce Lionel Scaloni a conseguir el bicampeonato. “Si quieren usar el balcón les cedo el uso, si están dispuestos a recibirme y saludarme sería un placer. Es una decisión que tienen que tomar ellos. Es un triunfo de ellos”, expresó en declaraciones a Radio Mitre.Sin embargo no hubo pronunciamientos por parte de la Scaloneta que cuando se consagró en el Mundial Qatar 2022 no asistieron tras la invitación del expresidente Alberto Fernández.En pleno viaje de regreso al país tras su participación en la conferencia del Sun Valley, en el estado de Idaho, el mandatario destacó: “Es una ocasión tan linda para poder festejar la 16 Copa América y somos el país más ganador de la historia del fútbol con 23 títulos. Una noche muy especial con este grupo de jugadores que son los verdaderos titanes”.Los jugadores que llegaron al país este lunes son: Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Nicolás González, Gio Lo Celso, Ángel Di María, Exequiel Palacios, Valentín Carboni, Gonzalo Montiel y Alexis Mac Allister.